Ердоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, навръщане от Туркменистан, където се срещна с руския президент Владимир Путин, че се надява да обсъди план за мир между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Той допълни, че „мирът не е далеч“.

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност.

При срещата Ердоган е посочил също, че частичното прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура и пристанищата би било от полза по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.