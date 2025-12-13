Ким Чен Ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от Русия (ВИДЕО)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на церемония по посрещането на военно-инженерно подразделение, което се завърна в страната след изпълнение на задачи в Русия, съобщи в събота държавната агенция KCNA.
В речта си Ким похвали офицерите и войниците от 528-и инженерно-сапьорен полк на Корейската народна армия (KPA) за „героично поведение“ и „масов героизъм“ при изпълнението на заповеди, издадени от управляващата Корейска работническа партия по време на 120-дневната им задгранична мисия, предаде Reuters.
Видео кадри, разпространени от Северна Корея, показват войници, които слизат от самолет, Ким Чен Ун, който прегръща войник в инвалидна количка, както и военни и официални лица, събрани да посрещнат завръщащите се части.
🇰🇵Kim Jong Un awarded sappers who returned from Russia’s Kursk region (or rather, those who were lucky enough to return)— NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2025
According to North Korean propaganda, in less than three months the sappers “performed a miracle” by clearing a dangerous area of mines.
At the same time,… pic.twitter.com/jgE1s9St1x
Съгласно договор за взаимна отбрана между двете страни, Северна Корея е изпратила около 14 000 войници да се сражават на страната на Русия в Курск през миналата година. Повече от 6 000 от тях са били убити, според източници от Южна Корея, Украйна и западни държави.Ким Чен Ун заяви, че девет войници са загинали по време на мисията, като определи смъртта им като "сърцераздирателна загуба". Той обяви, че полкът ще бъде награден с Ордена на свободата и независимостта. Деветимата загинали войници са удостоени със званието Герой на Корейската народнодемократична република, както и с други държавни отличия, съобщи KCNA.