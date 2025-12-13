Ким Чен Ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от Русия (ВИДЕО)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на церемония по посрещането на военно-инженерно подразделение, което се завърна в страната след изпълнение на задачи в Русия, съобщи в събота държавната агенция KCNA.

В речта си Ким похвали офицерите и войниците от 528-и инженерно-сапьорен полк на Корейската народна армия (KPA) за „героично поведение“ и „масов героизъм“ при изпълнението на заповеди, издадени от управляващата Корейска работническа партия по време на 120-дневната им задгранична мисия, предаде Reuters.

Видео кадри, разпространени от Северна Корея, показват войници, които слизат от самолет, Ким Чен Ун, който прегръща войник в инвалидна количка, както и военни и официални лица, събрани да посрещнат завръщащите се части.

🇰🇵Kim Jong Un awarded sappers who returned from Russia’s Kursk region (or rather, those who were lucky enough to return)



According to North Korean propaganda, in less than three months the sappers “performed a miracle” by clearing a dangerous area of mines.



At the same time,… pic.twitter.com/jgE1s9St1x — NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2025

Съгласно договор за взаимна отбрана между двете страни, Северна Корея е изпратила около 14 000 войници да се сражават на страната на Русия в Курск през миналата година. Повече от 6 000 от тях са били убити, според източници от Южна Корея, Украйна и западни държави.Ким Чен Ун заяви, че девет войници са загинали по време на мисията, като определи смъртта им като "сърцераздирателна загуба". Той обяви, че полкът ще бъде награден с Ордена на свободата и независимостта. Деветимата загинали войници са удостоени със званието Герой на Корейската народнодемократична република, както и с други държавни отличия, съобщи KCNA.