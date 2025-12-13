Леден апокалипсис в Канада! Температури паднаха до –53°C

В последните дни северните региони на Канада бяха обхванати от изключително ниски температури, които достигнаха до –53°C (–63.4°F) на метеорологичната станция Braeburn, съобщават от Meteo Balkans.

Подобни стойности в началото на зимата не са регистрирани от 1995 г. насам — цели 30 години. Това рязко застудяване значително се отклонява от обичайните температурни норми за сезона, а експертите го определят като необичайно и тревожно явление.

Метеорологичните карти показват ясно как обширни части от северната част на страната се намират под влиянието на маси от арктически въздух, които водят до драстично понижение на температурите. Местните жители са изправени пред опасни условия, а властите препоръчват повишено внимание, тъй като рискът от измръзване и хипотермия е изключително висок.

Зимата в Канада тепърва започва, а рекордните студове подчертават променливостта и екстремността на климатичните условия в региона.