Откриха мъртъв легендарен актьор от „Криминале“ и „Маската“

Питър Грийн е намерен в апартамента си в Ню Йорк

Актьорът Питър Грийн, известен с ролите си в „Криминале“ и „Маската“, почина на 60-годишна възраст. Той беше намерен мъртъв в апартамента си в Ню Йорк в петък, съобщи неговият мениджър. Причината за смъртта не е разкрита.

Грийн, който започва актьорската си кариера на 20 години, е световноизвестен с впечатляващите си роли на злодеи и престъпници.

„Никой не е играл лош човек по-добре от Питър, но той също така имаше една нежна страна, която повечето хора никога не са виждали, и златно сърце“, каза мениджърът Грег Едуардс пред NBC News.

‘Pulp Fiction,’ ‘The Mask’ actor Peter Greene found dead at 60 inside his NYC apartment https://t.co/WJtjWvwMml pic.twitter.com/2BepcUDV3N — New York Post (@nypost) December 13, 2025

Сред най-известните му роли е Зед, садистичен изнасилвач и охранител във филма на Куентин Тарантино „Криминале“ (1994). Същата година Грийн влиза и в ролята на злодея Дориан във филма на Джим Кери „Маската“.

Освен тях, той участва и във филми като „Чисто обръснат“ (1993), където играе мъж с шизофрения, заподозрян в убийство, „Тренировъчен ден“ с Дензъл Уошингтън и „Обичайните заподозрени“.

Питър Грийн е роден на 8 октомври 1965 г. в Монклеър, Ню Джърси.