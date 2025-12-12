Защо Тръмп иска да въоръжи Аржентина

Още по темата: Аржентина обяви разпускане на агенциите за пътищата и пътна безопасност 08.07.2025 10:40

Сделката за F-16 обяснява друг елемент от стратегията на Вашингтон

Пристигането на шест употребявани изтребителя F-16 от Дания отбеляза завръщането на свръхзвуковите изтребители за аржентинските военновъздушни сили след десетилетия британски санкции след войната за Фолкландските острови, пише The Telegraph.

Те прелетяха над Буенос Айрес във формация в събота с трите американски самолета-цистерни, които ги заредиха с гориво, докато правеха трансатлантическото пътуване.

Вашингтон беше движещата сила зад сделката, част от план за модернизиране на разклатените въоръжени сили на Аржентина. По този начин администрацията на Доналд Тръмп успя да укрепи ключов съюзник в Южна Америка и да ограничи китайското влияние.

Това обяснява друг елемент от стратегията на Вашингтон.

Британското правителство блокира доставката на оборудване, разработено във Великобритания, което включва катапултиращи седалки Martin-Baker, намиращи се в много военни самолети, както и авионика и друга модерна електроника.

Това ембарго е основна пречка пред плана на Вашингтон да изгради Аржентина и да я насърчи да купува оръжия, произведени на Запад.

Сделката за F-16 може да е била сключена преди Тръмп да се върне на власт и тя би била незасегната от британското ембарго. Но тя илюстрира какво е заложено на карта.

Сделката за датските самолети се случи, когато Аржентина започна да се обръща към Китай и към сделка за своите изтребители JF-17.

САЩ се намесиха с алтернативна сделка.

По този начин те могат да укрепят Аржентина и способността ѝ да помага за преследването на американските интереси и да намалят влиянието на Пекин, който не е пропуснал възможност да си създаде приятели в Южна Америка.

„Искаме да гарантираме, че Западното полукълбо остава сравнително стабилно и достатъчно добре управлявано, за да предотврати и обезкуражи масовата миграция към Съединените щати“, написаха официални лица в Националната стратегия за сигурност, публикувана на 4 декември. „Искаме полукълбо, чиито правителства си сътрудничат с нас срещу наркотерористи, картели и други транснационални престъпни организации.“

Стратегията отразява предупреждението на президента Джеймс Монро от 1823 г. към европейските сили срещу всякаква по-нататъшна колонизация или намеса в Западното полукълбо, което трябва да се разглежда като сфера на влияние на САЩ.

Тръмп и неговите служители ясно заявиха, че ще използват твърда и мека сила, за да гарантират, че Китай не може да увеличи своето присъствие.

А в лицето на Хавиер Милей, популисткия президент на Аржентина, те намериха желаещ съюзник. Той и Тръмп са изградили тясна връзка.

В края на ноември неговото правителство получи първите от осем произведени в САЩ бронирани машини Stryker като част от програма за модернизация на отбраната, която изгражда оперативна съвместимост с американските сили.

Милей също така си партнира със САЩ с военноморска база близо до Магелановия проток, разглеждана като ключово противодействие на незаконния китайски риболов в Южния Атлантик и нарастващия брой антарктически бази на Китай.