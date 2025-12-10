Макрон, Стармър и Мерц разговаряха по телефона с Тръмп

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и с европейски лидери за Украйна, „за да се опитат да постигнат напредък“, предаде Франс прес.

Разговорът продължил 40 минути, уточни френският президент.

Британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц също са взели участие в разговора, съобщи Елисейският дворец пред АФП.

Преди това Володимир Зеленски заяви, че украински официални представители ще проведат по-късно днес разговори с американските си колеги по въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия,.

"По-широката 20-точкова рамка за мирен план ще бъде предадена на САЩ в близко бъдеще", подчерта украинският президент.