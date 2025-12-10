Водещи индийски производители на оръжие са провели редки срещи в Русия за потенциални съвместни предприятия

Най-малко шестима ръководители на водещи индийски производители на оръжие присъстваха на редки срещи в Русия тази година, за да обсъдят потенциални съвместни предприятия, съобщава Ройтерс.

По време на първото посещение на индийски лидери в отбранителния бизнес в Русия от 2022 г. насам са проведени разговори при закрити врати, за които не е било съобщавано преди.

Според източници на Ройтерс, делегацията е пристигнала в Москва на 29-30 октомври, водена от индийския министър на отбранителното производство Санджив Кумар, за да подготви почвата за посещението на руския президент Владимир Путин в Ню Делхи на 4-5 декември.

Посещението идва в момент, когато индийското правителство се стреми да преразгледа дългогодишното си сътрудничество в областта на отбраната с Русия и да премине към модел на съвместно разработване на оръжия. По-нататъшното взаимодействие с Москва би могло да повлияе на плановете на индийските компании да си партнират със западни производители, казват експерти.

Според източници, по време на разговорите страните са обсъдили възможността за производство в Индия на компоненти за самолети МиГ-29, системи за противовъздушна отбрана и други руски оръжия.

Разгледани са и предложения за създаване на индийски производствени мощности за оборудване, което потенциално би могло да бъде изнесено за Русия.

Кой е присъствал на преговорите?

На срещите присъстваха представители на отбранителни подразделения на големи индийски конгломерати, държавни компании и стартиращи компании, работещи в областта на дроновете и изкуствения интелект.

Според източници, присъствал е висш мениджър на Kalyani Group, компанията майка на Bharat Forge, която произвежда компоненти за ракети и артилерия. Той е обсъдил по-специално евентуално сътрудничество в областта на компонентите за руски танкове, самолети и хеликоптери.

На разговорите присъства и директорът на Adani Defence and Aerospace Ашиш Раджванши. Участва и представител на Индийската асоциация на производителите в отбранителната промишленост, която представлява над 500 производители, включително Tata Sons, Larsen & Toubro и Bharat Electronics.

Adani Group и Bharat Forge отрекоха техни ръководители да са участвали в разговорите. Индийското министерство на отбраната и други фирми не коментираха.

През 2024 г. Ройтерс съобщи, че дъщерно дружество, Bharat Forge, е сред индийските компании, доставящи артилерийски снаряди за Европа. Част от боеприпасите са били пренасочени към Украйна, което е предизвикало дипломатически протест от страна на Русия.

Един индийски ръководител заяви, че компаниите са предпазливи към нови сделки с Москва поради риска от вторични санкции. Индийски служител от отбраната добави, че фирмите трябва сами да оценят политическите и финансовите рискове, дори с възможността за дипломатическа защита от Ню Делхи.

Сътрудничество между Русия и Индия

Институтът за изследване на войната (ISW) съобщи преди това, че Кремъл все повече разчита на Индия за запълване на недостига на работна ръка, а също така иска Делхи да подкрепи производството на дронове, които Русия иска да използва във война.

Ръководителят на руския държавен отбранителен конгломерат „Ростех“ Сергей Чемезов заяви на 5 декември, че Русия води преговори с Индия за локализиране на производството на руски дронове, по-специално „Ланцет“, в Индия.

Ден преди това руският президент Владимир Путин заяви в интервю за India Today, че Русия не само продава оръжия на Индия, но и трансферира технологии за корабостроенето, ракетната и авиационната промишленост. Путин твърди, че Индия използва руски изтребители Су-57, а също така произвежда танкове Т-90 и съвместно разработва ракети BrahMos на своя територия.

Известно е също, че Индия ще наеме ядрена подводница от Русия за 10 години . Сделката ще струва 2 милиарда долара.