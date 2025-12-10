Разривът между Тръмп и Европа се задълбочава

Още по темата: Кирил Дмитриев: Тръмп каза истината за европейските лидери 09.12.2025 16:33

Русия има „предимство“ във войната си с Украйна

Пратениците на американския президент Доналд Тръмп в Кремъл може би са се въртели в кръг по време на преговорите миналата седмица в Москва за евентуално мирно споразумение за Украйна, но руснаците вече могат да се възползват от ново предимство: задълбочаващите се различия между Вашингтон и Европа.

Във вторник Тръмп засили критиките на администрацията си към Европа, като в новопубликувано интервю за Politico заяви, че европейските нации са „слаби“ и „западащи“ заради имиграционната си политика.

Той също така заяви, че Русия има „предимство“ във войната си с Украйна и че е време украинският президент Володимир Зеленски да „започне да приема нещата“ по отношение на усилията за прекратяване на конфликта.

„Той ще трябва да се събуди и да започне да приема нещата“, каза Тръмп.

Изказването на американския президент последва публикуването миналата седмица на нова стратегия за национална сигурност, която насочи критики към европейските правителства за подкрепата им за Украйна, обвинявайки „европейските официални лица, които имат нереалистични очаквания за войната“, че пречат на сключването на мирно споразумение, пише CNN.

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли този стратегически документ

във вторник, като заяви на пресконференция, че „част от него е разбираема, част от него е приемлива, а част от него е неприемлива за нас от европейска гледна точка“, добавяйки, че европейските нации не се нуждаят от помощта на Съединените щати, за да „спасят демокрацията“ в Европа.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства публикуването на документа, като заяви в неделя, че той е „в съответствие с нашата визия“.

В изказване в понеделник Песков разясни по-подробно, като заяви:

„Нюансът, който виждаме в новата концепция, определено ни допада. Той говори за необходимостта от диалог и изграждане на конструктивни, добри отношения“.

Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции и ключов посредник в неотдавнашните дипломатически преговори между Вашингтон и Кремъл, също се възползва от момента. В поредица от публикации в X Дмитриев приветства критиката на Тръмп към европейските страни, по-специално предупреждението на Тръмп, че „Европа трябва да бъде много внимателна“ и че „върви в лоша посока... много лоша за хората“.

Коментарите на Тръмп бяха в отговор на въпрос за наложената в петък от регулаторните органи на ЕС глоба от 140 милиона долара на X за нарушаване на европейските правила за онлайн съдържание.

Зеленски обикаля Европа тази седмица, като се среща с лидерите на Великобритания, Франция и Германия в Лондон и с представители на НАТО и Европейския съюз в Брюксел. Но успоредно с това руските послания към Европа и предупрежденията към нея се увеличават.