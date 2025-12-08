След масово отвличане: Близо 100 нигерийски деца са върнати у дома

Около 100 деца, отвлечени преди близо месец от католическото училище „Сейнт Мери“ в Папири, бяха освободени и върнати в столицата на щата Нигер - Мина. Те пристигнаха с колона от микробуси, ескортирани от армията и бронирани машини, където бяха посрещнати от губернатора Умар Бако, предаде BBC.

Подробностите около освобождаването остават неясни – не се знае дали е постигнато чрез преговори или сила, както и дали е плащан откуп.

Отвличането на над 250 ученици и 12 служители от училището миналия месец беше поредното в серия масови похищения в северна и централна Нигерия. Губернаторът на съседния щат Насарава Абдулаи Суле каза пред местни медии, че федералното правителство е изиграло ключова роля в освобождаването, но подробности не могат да бъдат разкрити по съображения за сигурност.

Миналата седмица съветникът по националната сигурност Нуху Рибаду посети Папири и увери делегация, водена от епископ Булус Даува Йохана, че децата скоро ще бъдат спасени и върнати при семействата си. През последните месеци училища и религиозни обекти стават все по-честа мишена на нападения в региона.

Отвличането в „Сейнт Мери“ на 21 ноември беше предшествано от серия други нападения. На 18 ноември двама души бяха убити и 38 отвлечени при атака срещу църква в щата Квара, а ден по-рано двама бяха убити и 25 мюсюлмански ученички отвлечени от девическо училище в щата Кеби. Всички жертви от тези нападения вече са освободени.

Миналата седмица въоръжени групи извършиха още две атаки - в новооснована църква в щата Коги, откъдето бяха отвлечени пастор, съпругата му и миряни, както и в северния щат Сокото, където сред похитените бяха булка и нейни приятелки.

Все още не е ясно кой стои зад тези поредица отвличания. Според анализатори най-често става въпрос за криминални групи, които търсят откуп. Въпреки това представители на президентството заявиха пред BBC, че властите подозират джихадистки организации.

Плащането на откуп е незаконно в Нигерия, но широко разпространено е убеждението, че в много случаи парите все пак се предават.

Сигурностната криза в страната привлече международно внимание миналия месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изпрати войски, ако нигерийското правителство „продължи да допуска убийства на християни“.

Нигерийските власти и анализатори подчертават, че жертви на насилието и отвличанията стават хора от всички религии, и отхвърлят твърденията, че християните са целенасочено преследвани.