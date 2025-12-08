Турският президент Ердоган посрещна унгарския премиер Орбан в Истанбул

Унгария се надява на помощта на Турция в борбата си за енергийна сигурност

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прие в понеделник унгарския премиер Виктор Орбан в Истанбул. Ердоган посрещна Орбан с официална церемония в работния офис на Долмабахче, предава Anadolu Agency.

Унгарският премиер е в Истанбул за седмото заседание на Съвета за стратегическо сътрудничество на високо ниво между Турция и Унгария.

След церемонията лидерите проведоха кратък разговор. Преди началото на срещата Ердоган представи делегацията си на Орбан.

Турският външен министър Хакан Фидан също присъстваше в началото на срещата между Ердоган и Орбан. Към момента повече подробности за темите на разговор между двамата лидери не се съобщават.

Унгария разчита на Турция като съюзник в борбата си с Европейския съюз и Украйна за енергийната си сигурност, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, след като разговаря с турския си колега Хакан Фидан в Истанбул.

Сиярто придружава премиера Виктор Орбан на среща на двустранния съвет за стратегическо сътрудничество на високо ниво. „Брюксел и Киев продължават да оспорват енергийната сигурност на Унгария. А Турция е нашият основен съюзник в борбата с тях за нашата енергийна сигурност“, каза той в интервю за телевизионния канал M1.

Той припомни, че Унгария получава руски газ по газопровода „Турски поток“, който продължава до Словакия. Тази година се очаква обемът на този газ да достигне 8 милиарда кубически метра. „В наш основен интерес е да осигурим безпроблемното функциониране на този транспортен маршрут и турското правителство ясно заяви, че винаги ще действа по подходящ начин, а Турция, като надеждна транзитна страна, гарантира непрекъснати доставки на природен газ за Унгария“, отбеляза висшият унгарски дипломат.

„Във Вашингтон се съгласихме, че няма да има правни пречки за продължаване на закупуването на руски петрол и газ, за ​​да гарантираме енергийната сигурност на страната ни. В Москва се съгласихме да продължим доставките на петрол и природен газ, а в Турция ни увериха, че ще гарантират маршрут за това“, каза той.

Въпреки това, по думите му, Будапеща сега трябва „да се бори с Брюксел и Киев всеки ден, за да осигури непрекъснати енергийни доставки за страната ни в съответствие със споразуменията с Вашингтон, Москва и Анкара“, каза Сиярто, припомняйки атаките на Украйна срещу тръбопроводи, водещи от Русия към Европа, и танкери в Черно море.

„Заедно с турците, ние осъдихме неотдавнашните атаки срещу енергийни транспортни маршрути, било то танкери в Черно море или руски петролопроводи“, добави той, цитиран от ТАСС.