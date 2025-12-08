В Китай нема Джен Зи - има поколение Ю-Я, което произвежда автономни автомобили

Закономерност 1:

Светът работи изключително и само със западни дефиниции. Защо е така - не знам. Но към Изтока от Запад текат дефиниции и Изтокът, подражателят, ги взима и ги дъвче - те са модерни като дъвката едно време - излишна, вредна, неприлична даже - но модерна. Каквото дефинира Западът - това дъвчем ние.

Закономерност 2:

Западът работи, за да увлича младостта на Изтока. Така с музика, филми и лъскави опаковки Западът срина отвътре Източния блок. Това бяхме ние - днес се усещаме леко излъгани, но не смеем да си признаем. Източното “коми” се полъга по червената “коук”. Млади хора, лъжат се. За добро, за лошо - не е това спорът. Със сигурност обаче ние не живеем в онзи обещан американски филм на свободен пазар и каубойски решения. Поне не у нас.

Кратка бележка към Закономерност 2:

В Китай нема Джен Зи. Има Поколения Ю Я, което произвежда автономни автомобили. В Китай не се излъгаха да получат кока колата в тенеке от Запада. Те си я произведоха сами. Не отричаха Кока-колата като лош символ на капитализма. Взеха символа и си го произведоха. И ако това ви се струва лесно, по-късно те взеха Ленд Ровър и си го произведоха и него. Много добър подход - без патетиката на западните дефиниции. В тази сложна координатна система ние стигнахме само до тъгата “нашият домат е по добър от западния”. Ма решихме и него да не го произвеждаме. Защото - западът обяви зарзаватчийството за не-предпочитана професия. Да обяснявам ли какво е зарзават?

Закономерност 3:

В деня, в който комунизмът падна на Изток, същият започна да се възпроизведа на Запад. Същите глупости като интернационализъм, равенство, университети, защитаващи Палестина и още по-излишно социално инженерство - в киното се снимат черни жени, които в гладиаторски бой убиват и Спартак, и Марк Крас. Това е непростимо.

Това вече дори не беше комунизъм, а комунизъм на лоши стероиди.

Както и на Изток, така и сега на запад - най-важното изкуство си остана киното. Но то вече е сериал. Комунизмът влезе в серия, в цикли. И понеже е неуспешен, той днес зарежда поредното поколение, натъпкано вместо с барут с патетика, самочувствие, надежди за превъзходство и пак некви лични свободи, все едно са джепане. Джепане (тур.) са малките сачми, гвоздеи и гайки, които се слагат в бомбите, за да увеличат смъртоносната им ефективност.

Изобретяването на Джен Зи е наново изобретяване на Комсомола.

И понеже в разговора между поколенията има пропаст, пълна с историческо незнание - няма как да стигне това до Джен Зи. Просто те не знаят какво е комсомол. Комсомолът е сложна работа, не е ни зарзават, ни джепане. Много е важно като създаваш нов Комсомол, старият Комсомол да е забравен. Важното е, че някой хвали за пореден път цикъла от сътресения, които - досега не си признавах - не водят НАНИКЪДЕ.

Заключение:

Джен Зи се чукат, пият и серат по същия начин, по който го правят и Поколенията Ю Я, към които аз принадлежа. Но когато някой хвали цялото едно поколение (от опит знам) значи някой готви това поколение да му свърши мръсната работа. В какъв смисъл? В смисъла на моя житейски опит, когато милиционер или медия те хвалят, то е за да те подведат да подпишеш нещо, което после разбираш (ако имаш адвокат) че не било за подписване. Или да ти вземат валутата. Най-ценната валута не е левът - най-ценната валута е да ти вземат младостта, поставяйки я в буркана на очакването за още банани. Бананите са пример и са само още нещо, което не произвеждаме. Получава се чужд компот. А както знаем, най-добрият компот е този на баба. Чуждия компот с плодовете на твоя живот - или ще горчи като война, или ще е солен като колониализъм.

Аз съм Ю-Я.

Не досаждам на източните инфантили, на които днес се подмазват западните медии. Обаждам се само да кажа, че когато врагът те хвали, значи някъде си сбъркал. А врагът, няма да повярвате - отново е комунизмът. Но не като нашия комунизъм, дето даваше атомни и космически технологии на по-малките братя. Не. Много по-перфиден, много по-жесток. Разполагащ с невиждана досега технология за манипулации. Разполагащ с необяснимо сложна система за контрол на физическото лице и на идеите. Страшна работа.

Нещо като МК40, но вие и тва не знаете. Така, че млъквам и - успех.

*МК 40 е предполагаема, измислена от Холивуд програма за контрол над човешкото съзнание, за нейни производни сценарии има намеци в много филми от типа "Теория на конспирацията” с Мел Гибсън. В момента обаче, ако напишете в Гугъл МК 40 излизат модели на кухни. За това става дума, опичайте си акъла.

*Заглавието е на редакцията

