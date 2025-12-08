Обръщат левовете в боб, ориз и олио

Възрастни обикалят банките да купуват европакети, жалват се от нарушени права

Паника обзе българите, пълнят мазета и килери преди влизане на еврото

Причина е страхът от поредно поскъпване

Паническо запасяване с хранителни продукти върви в момента в цялата страна, а причина за безпокойство е въвеждането на еврото от Нова година. Социалните мрежи са залети със снимки на истерично пазаруване в големите вериги, а под тях валят постове, че картината напомня презапасяването по време на ковида.

Продавачи в хипермаркети обясниха, че хората пълнят колички с боб, леща, ориз, сол, захар, олио и тоалетна хартия. Мнозина пазаруват с монети от по един и два лева, обяснявайки на касиерите, че са изпразнили касички, буркани и кутии. Оплакват се, че на много места не искат да им приемат монетите, защото били затрупани с такива.

В голяма верига разказаха, че хората купуват в по-големи от обичайните количества перилни препарати, салфетки, тоалетна хартия и консерви.

Общото впечатление е, че “презапасяването” преди еврото е заради страхове от поредно поскъпване. Масово се коментира, че след драстично увеличените цени на основни стоки преди еврото, след въвеждането му, ще има ново поскъпване. Това, според експерти, е причината отново да се пълнят мазета и килери с различни хранителни стоки.

Бум има и на продажбата на бяла и черна техника. Консултанти в такива магазини коментираха, че очаквали след черния петък да отдъхнат, но вместо намаляване на покупките, те се увеличавали в пъти. Хората обяснявали, че предпочитат преди еврото да си купят перални, хладилници и телевизори, защото не знаели дали няма да поскъпнат.

Над 70% от българите се страхуват от спекула и поскъпване на стоки, когато се премине към евро, показват проучвания, свързани с въвеждането на еврото.

Фармацевти, коментираха пред “Труд news”, че се купуват лекарства без рецепти в по-големи от обичайните количества и вероятно става въпрос за презапасяване. Аптеките отчитат ръст на продажба на добавки, препарати за битова химия, каквито напоследък се предлагат масово там.

От есента различни сайтове се надпреварват да публикуват препоръки на тема: Къде да инвестираме левовете си преди смяната на валутата. Съветите са много разнопосочни - от инвестирайте в различни стоки, до вложете парите си в банка.

Най-недоверчивите бързат да обърнат левовете в евро, не ги отказва дори комисионната, която обменните бюра вземат. Експерти коментираха, че обменят левове и си ги връщат у дома - да има.

Пенсионери обясняват, че вече седмица обикалят финансовите институции, за да си купят европакети, но не успявали. Преди дни омбудсманът Велислава Денчева съобщи за получени жалби, свързани с проблеми с достъпа до евромонетите. Хората са жалват, че им отказвали заветните торбички с монети за 20 лв., ако не са клиенти на съответната банка.

Варненци се запасяват с тоалетна хартия и олио

Варненци се тълпят пред единствената работеща депозитна машина за монети, за да обърнат събираните стотинки във ваучери.

ДАНИЕЛА ФАРХИ, ТРУД NEWS, ВАРНА

В навечерието на смяната на лева с евро варненци ударно купуват дълготрайни стоки. Най-много се харчат тоалетната хартия и олиото, казват търговци. Според тях запасяването почнало от лятото, през есента затихнало, но след протестите и искането за оставка на кабинета хората отново почнали да пълнят пазарските колички догоре. По кварталните магазини, където продавачите и повечето купувачи се познават, клиентите споделяли, че се застраховат от нов ценови скок след 1 януари, който ще е сигурен, ако в този рисков момент няма стабилно управление. Имало и пенсионери, които от доста време поддържали запаси у дома, защото се страхували, че България ще бъде въвлечена във война.

В крайградските местности, където хората живеят в къщи, някои буквално пълнят мазетата си с всевъзможни трайни продукти - боб, леща, макарони, мед, различни консерви, пасти за зъби и дори дамски превръзки. Според търговците по-рядко клиенти купували големи количества брашно, тъй като се страхували, че ще плъзнат молци. Нямало и запасяване с кафе, тъй като то поскъпна рекордно.

Друга новост в магазините е плащането с монети. Докато преди продавачите им се радваха, сега са изморени от броенето на еднолевки и двулевки, събирани в буркани и касички за пътешествия или подаръци. Хората бързат да се освободят от монетите, защото обмяната им след 1 януари ще стане по-трудна, а в банките ще струва и пари. Предимно млади хора пробват да пазаруват с големи суми в монети, често за над 50-60 лв., сочат наблюденията на продавачите. В някои магазини вече отказват да приемат сортирани предварително по-малки номинали от жълти стотинки, дори под заплахата да отнесат санкции. Затова хората вият опашки пред единствената работеща във Варна депозитна машина за монети в един от хипермаркетите. Доскоро имаше още три такива, но те вече не функционират. Чакането понякога отнема час, но срещу предадените монети машината дава ваучер за пазаруване в магазина и проблемът е решен, казват преминали през процедурата.

Мнозина варненци, които няма да празнуват Нова година у дома, се притесняват, че ще останат без средства поне за ден, тъй като картовите плащания ще са затруднени. Тъй като се опасяват, че в магазини и ресторанти могат да не им приемат левовете, хората масово обръщат различни суми в евро, въпреки че в обменните бюра курсът продава достигна 1,98 лв. за 1 евро.

Претъпкани килери с ориз и консерви

Бургазлии правят турове до Одрин, пълнят багажници със сапун

Пенсионери обикалят банки, купуват евро

МАРИЯ КЕХАЙОВА

В Бургас масовото презапасяване с храни заради влизането на еврото вече е към края си. Килерите на мнозина отдавна пращят от ориз, брашно, олио, консерви и спагети. Причината за трупането е страхът от поскъпване на стоките от 1 януари.

“Запасявахме се още по времето на Ковид- а. Тогава имаше съмнения, че заради пандемията магазините ще са празни, и няма да има какво да се купува. Сега за всеки случай, попълваме запасите, защото не се знае какво ще стане, може да обеднеем, а цените да хвръкнат като луди нагоре и да не можем едни спагети да си купим”, споделиха възрастни бургазлийки.

Запасяват се основно пенсионери и семейства с повече деца. Младите хем твърдят, че нищо няма да се промени, но от друга страна доверяват, че са повлечени от общата вълна. Мнозина се запасяват и със свещи - за всеки случай, ако няма ток.

Млада дама разкри, че си е купила три чифта скъпи ботуши, защото не знаела дали след влизане на еврото, цените на обувките естествена кожа няма да са непостижими.

“Ако имах възможност, щях да си купя и десетина скъпи френски парфюми”, каза жената.

В същото време, по - предвидливите вече са си обменили евро и си имат у дома в брой, за да са подготвени за първите дни на Новата година.

Бурканбанк няма да фалира, трансформира се в Бурканевробанк, смятат бургазлии. Мнозина обикалят банковите институции всеки ден, обменят левове, и си трупат евро у дома.

Презапасяването основно е с храни и по - малко с дрехи. Тези, които са имали на ум да си купуват имоти, вече са го направили. Рязко са скочили сделките с имоти и в съседните на Бургтас села. Изкупени са хубави места и къщи в Странджа планина от предимно млади семейства, които са искали да си вложат левовете, “докато е време”.

Но най - новата мода е всяка събота и неделя от няколко месеца насам да се ходи на пазар в Одрин. Турските търговци, които приемат и търговия с левове, сигурно са сащисани от наплива на българските купувачи, които пълнят багажниците на колите си със сапуни, перилни препарати, млека, храни и дрехи, като за последно.

Решени да похарчат последните си левове за удоволствие, други пък си правят дълги уикенди в Истанбул.

Баби се презапасяват с хранителни продукти

Младите изкупуват автомобили и техника

Не вярват, че няма да стане по-скъпо

Светлана Василева, Труд news, Благоевград

В навечерието на преминаването към еврото в Благоевград се наблюдава вълна на презапасяване с някои основни хранителни продукти и стоки. И млади и стари купуват повече от обичайното преди празниците. Магазинерите споделят, че по-големият оборот се дължи на въвеждането на еврото от новата година и страховете на хората, че всичко ще поскъпне.

Пенсионерите масово купуват брашно, олио, захар и евтини консерви. Мнозина имат спестени пари в дома си и не желаят да ходят в банките за обменяне.

“По-добре да си купя нещо полезно, отколкото да ги нося по банки, не са много пари, казват пенсионерите.

В много квартални магазини и селски търговски обекти търговците отчитат бързо изчерпване на основни стоки.

Голямо пазаруване има и в магазините с бяла и черна техника. Млади хора се възползват от промоциите и купуват телевизори, монитори, хладилници, перални, лаптопи, кухненска техника, климатици и други.

Има презапасяване за месец напред и с лекарства, защото у хората има притеснение, че в първия месец няма да има редовни доставки на всички медикаменти.

И пред КАТ в града тези дни има огромни опашки за регистрация на закупени автомобили. Хората започват да се редят още от 5 часа сутринта, за да минат първи.

Доста хора са бързали да купят коли втора ръка сега, защото имали информация, че след въвеждането на еврото ще поскъпнат. Масово споделят, че не вярват на това което се говори официално, че няма да има поскъпване. Според тях никой няма да контролира цените и търговците ще се развихрят.

Съвети от сайта на “Ние потребителите”

Как да инвестирате левовете си умно преди смяната на валутата

Покрай предстоящата смяна на валутата у нас ежедневно се говори как и къде може да обменим спестени левове в брой. От “Ние, потребителите” предлагат друг фокус - идеи в какви по-дълготрайни продукти за бита, които така или иначе ще ни потрябват в средносрочен план, бихме могли да ги инвестираме.

Така хем ще изпреварим инфлационните процеси, хем ще се освободим от наличните пари в брой, а ще започнем да спестяваме от приходите си през следващите месеци, които при много хора постъпват по банков път и ще могат да се възползват от безплатното превалутиране на сметките при настъпването на 2026 г.

Всички купуваме сходни продукти за бита, но някои от тях можем да вземем по-рано. Редно е да започнем с най-необходимото - храната.

- Бобовите култури като боб, леща и грах, са страхотна инвестиция за дома. Те могат да се съхраняват с години при подходящи условия, без да губят хранителните си качества, отличен източник са на растителен протеин, фибри, витамини и минерали - важна част от здравословното хранене. Освен това са евтини и лесни за приготвяне и могат да се включват в много рецепти - супи, гювечи, салати и всичко, което въображението ви измисли.

- Макаронени изделия като спагети, макарони и други подобни, са друга разумна инвестиция, защото също имат достъпна цена и са с дълъг срок на годност - от 1 до 2 години, приготвят се бързо и лесно и се комбинират с различни сосове и продукти.

- Консервираните храни не са най-доброто за здравето, но е добре да ги имаме в дома си, защото помагат в определени ситуации. Консервирани домати, боб, риба, зеленчуци и плодове са удобни и с дълъг срок на съхранение.

- Можете да се запасите разумно и със сухи плодове и ядки - лешници, орехи, бадеми, сушени сливи, кайсии - те са богати на енергия и полезни мазнини.

- Ако използвате мед в домакинството си, има поне две причини да инвестирате част от спестяванията си в такива запаси. Медът е от малкото храни с безкраен срок на годност при правилно съхранение, богат е на полезни вещества и търсенето му расте постоянно.

- Покупките на чай, кафе и подправки също са добра инвестиция за следващите месеци.

- Винаги ще имаме необходимост от лични хигиенни средства като паста за зъби, шампоан, сапун и душ гел, както и от препарати за дома - повечето от тях са със срок на годност от 1 до 3 години. Вижте и дали не се нуждаете от нов матрак, спално бельо, възглавници или завивки.

- Както се казва - моят дом е моята крепост, затова може да се огледаме дали у дома не се налага някакъв ремонт. Подобренията на дома също са инвестиция за бъдещето.

- Докато сме на темата за дома, нека помислим дали не е време да подменим някой стар електрически уред. Ако нещо се е счупило или вече е твърде старо и това съвсем скоро предстои, покупката на негов заместник ще осигури по-голяма енергийна ефективност и спестявания, по-добра функционалност и по-висока безопасност. Старите уреди може да имат износени кабели или компоненти, които създават риск от късо съединение или пожар. Невинаги обаче са по-здрави. Затова може да обмислите закупуването само на резервни части за уреди, които вече имате и все още работят. Това ще удължи живота на старите ви уреди, ще ви спести пари, ще има и екологична полза - по-малко отпадъци и по-малко производство на нови уреди означава по-малко замърсяване и по-добра грижа за околната среда.

И още за вкъщи - можете да вложите част от левовете си в брой в енергоспестяващи крушки. С тях ще намалите от разходите за електричество, защото те консумират значително по-малко енергия от традиционните крушки и имат 10 пъти по-дълъг живот, което води до по-ниски сметки за ток и по-малко разходи за подмяна. Ако използвате много електроника, може да си вземете акумулаторни батерии и зарядно.

- Проверете домашната аптечка и подменете лекарства, чийто срок на годност изтича.

- Ако досега сте отлагали някоя по-скъпа манипулация при зъболекар - поставяне на коронка, мост или друго, сега е моментът да се погрижите.

- А може да си вземете и ваучери, които дори с цена в лева могат да се ползват до изтичане срока им на валидност.