Евакуираха още четирима моряци от заседналия танкер край Ахтопол

Четвърти ден удареният от дронове танкер „Кайрос“ остава блокиран в морето край Ахтопол, като тази сутрин от борда бяха евакуирани още четирима моряци, предава БНТ.

След вчерашната евакуация по въздух на трима души от 10-членния екипаж, операцията днес отново бе осъществена с военен хеликоптер „Пантер“ от авиобаза „Чайка“. Спасител от ВМС се спусна на борда на кораба и един по един изведе моряците с въже към хеликоптера при лоши метеорологични условия и бурно море.

Евакуираните моряци ще бъдат транспортирани до авиобаза „Чайка“, където ги очакват екипи на Гранична полиция и медицински специалисти за първоначални прегледи.

На борда на „Кайрос“ остават трима моряци по желание на корабособственика.

Вицеадмирал Румен Николов, главен директор на ГД „Аварийно-спасителна дейност“, поясни, че един от вариантите е корабът да бъде провлачен с боксира до рейда пред Бургас, след което ще се реши неговата по-нататъшна експлоатация. Той подчерта, че разходите за операциите са ангажимент на корабособственика, който е китайска компания, съгласно международното морско право.

„Корабът е уязвим, защото се намира близо до брега на най-лошото място през най-лошия сезон. Благодарение на професионализма на пилотите и на по-добрите метеоусловия днес ще може да се извърши още една евакуация и инспекторите ще се качат на борда, за да обследват състоянието на кораба и екипажа“, каза вицеадмирал Николов.

В същото време се очаква да бъде проведена среща на дипломатическо ниво относно навлизането на танкера в български води. Екоминистерството ще изследва морската вода, за да се отхвърлят опасенията за замърсяване на Черно море.

Местни рибари изразяват притеснения, че ако морето се влоши, корабът може да бъде изхвърлен на брега, което би довело до екологична катастрофа.