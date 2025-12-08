Разкрит е „изгубеният Помпей“: изследователи откриха тайно древноримско стълбище

Още по темата: Хората са обитавали повторно Помпей след изригването на Везувий 07.08.2025 12:32

От 1748 г. насам в изгубения град са разкопани повече от 13 000 помещения

Близо 2000 години след като опустошително вулканично изригване унищожава и погребва процъфтяващ римски град, изследователите се обръщат към новата техника на дигиталната археология, за да разкрият „изгубения Помпей“.

През 79 г. от н.е. изригва вулканът Везувий, който покрива Помпей с дебел слой разтопена скала, пепел и отломки. Някои от жителите бягат, а други загиват, попаднали в капана на вулканичния материал. Призрачните руини, замръзнали във времето, се превърнали в картина, която археолозите изследват от 1748 г. насам, пише CNN.

Разкопките разкриват сгради и артефакти, скрити под пепелта, цветни останки от декоративни фрески и призрачни останки от жителите на града.

Но не всички архитектурни структури са запазени в Помпей, което оставя у изследователите въпроси за ежедневния живот в древния южноиталиански град.

Сега сложна комбинация от технология за дистанционно наблюдение, фотография от близко разстояние и добрите стари археологически техники помагат на изследователите да открият някога скрити улики, разкривайки аспекти на Помпей, които са били изгубени с времето - като кули, символи на богатство и власт, които някога са могли да оформят градския пейзаж.

„Като реконструираме изгубената архитектура, ние получаваме по-нюансирана и исторически точна представа за древния град и живота в него“, казва съавторът на изследването д-р Сузане Мут, професор в Института по археология към Хумболтовия университет в Берлин.

Като част от текущата работа екипът на проекта използва техники като LiDAR (Light detection and ranging) сканиране и фотография, за да документира това, което е останало от сградите на Помпей, и да създаде 3D модели. След това изследователите използват улики, разкрити от сканирането - като дупки, които показват доказателства за липсващи структури - за да направят цифрови реконструкции на това как структурите може да са изглеждали преди изригването.

New clues paint a fresh portrait of ancient Pompeii’s skyline



Researchers found an ancient Roman stairway. It’s revealing the ‘lost Pompeii’https://t.co/r8gwuOoZnl pic.twitter.com/hUqd03GONy — Sarah (@Sarah404BC) December 8, 2025

Други неотдавнашни проучвания на хората и архитектурата на Помпей също разкриха, че жителите са се върнали в руините няколко десетилетия след бедствието през 79 г. от н.е.

Макар че има ясни доказателства за апартаменти на горните етажи в Помпей, висока кула в престижен дом като къщата на Тиасос е безпрецедентна, но не и пресилена.

"Цифровата реконструкция на сградите в Помпей прилича на детективска работа", казва Мут. "Всички доказателства се събират щателно".

Изследователите вече използват дронове, за да заснемат цели сгради,

лазерни технологии за измерване на повърхности и фотография от близко разстояние, за да определят текстурните детайли. Припокриващите се изображения помагат за създаването на 3D модели в процес, наречен фотограметрия.

От сканиранията и снимките се създава цифров двойник на сградата, който изследователите използват, за да възстановят изгубената архитектура — виртуално поставяйки дървени греди в отворите по стените и следвайки модели, за да определят къде някога е имало горни етажи или стълби.

От 1748 г. насам в изгубения град са разкопани повече от 13 000 помещения, като една трета от древен Помпей все още остава погребана под вулканична пепел.