Хората са обитавали повторно Помпей след изригването на Везувий

Археолозите смятат, че 15-20% от населението на Помпей е загинало при изригването

Археолози откриха нови доказателства, сочещи за повторното обитаване на Помпей след изригването на Везувий през 79 г. пр.н.е., което оставя града в руини, съобщава The Guardian.

Въпреки огромните разрушения, които Помпей, древноримски град, в който преди изригването са живели над 20 000 души, е претърпял, смята се, че някои оцелели, които не са могли да си позволят да започнат нов живот на друго място, са се върнали да живеят в опустошения район.

Археолозите смятат, че към тях са се присъединили и други хора, които са търсили място за заселване и са се надявали да намерят ценни предмети, оставени в развалините от предишните жители на Помпей.

„Съдейки по археологическите данни, това трябва да е било неформално селище, където хората са живели в несигурни условия, без инфраструктурата и услугите, характерни за римски град“, преди районът да бъде напълно изоставен през V в., се казва в изявление на изследователите.

Докато в горните етажи на старите къщи се е върнал известен живот, бившите приземни етажи са били превърнати в мазета с пещи и мелници.

„Благодарение на новите разкопки картината вече е по-ясна: след 79 г. Помпей отново се появява, повече от град, несигурна и сива агломерация, нещо като лагер, фавела сред все още разпознаваемите руини на някогашния Помпей“, заяви Габриел Цухтригел, директор на обекта.

Доказателства за повторното обитаване на обекта са открити и в миналото, но в бързината за достъп до цветните фрески и все още непокътнатите домове на Помпей „слабите следи от повторното обитаване на обекта са буквално отстранени и често отнесени, без да бъдат документирани“.

„Знаменателният епизод на разрушаването на града през 79 г. от н.е. е монополизирал паметта“, казва Зухтригел.

Археолозите смятат, че 15-20% от населението на Помпей е загинало при изригването, най-вече от термичен шок, когато гигантски облак от газове и пепел е покрил града.

След това вулканичната пепел погребала римския град, запазвайки идеално домовете, обществените сгради, предметите и дори хората, които са живели там, до откриването му в края на XVI век.

Обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, Помпей е вторият най-посещаван туристически обект в Италия след Колизеума в Рим, с около 4,17 милиона посетители през миналата година.

Общата му площ е около 22 хектара (54,4 акра), като една трета от нея все още е погребана под пепел.