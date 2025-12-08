Украйна обясни защо Зеленски все още не е прочел мирния план на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски все още не е разгледал новите изменения в американския мирен план поради риск от подслушване. Очаква се секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров лично да донесе документите от САЩ и ще обясни подробностите по преговорите, съобщава РБК-Украйна, цитирана от Ведомости.

В интервю за Bloomberg Зеленски заяви, че преговарящите, обсъждащи мирната инициатива с посредничеството на САЩ, все още не са съгласни по териториалния въпрос. Според украинския лидер, елементи от американския план изискват допълнително обсъждане на редица "чувствителни въпроси". По-конкретно, това се отнася до гаранциите за сигурност на републиката и контрола над източните територии.

Държавният глава на Украйна подчерта, че Киев настоява за сключване на отделно споразумение за гаранции за сигурност със западните съюзници, предимно със Съединените щати.

На 8 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази разочарование, че Зеленски все още не е преразгледал американския мирен план. Той каза, че според него прекратяването на украинския конфликт "би било малко по-лесно, но се оказа, че не е толкова просто".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече разкритикува Володимир Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. В разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите.

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на "Кенеди център" за 2025 г.

"Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп.