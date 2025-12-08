Алпинист остави приятелката си да замръзне до смърт (СНИМКИ)

Ако бъде признат за виновен, може да получи до три години затвор

Австрийските прокурори обвиняват 39-годишен алпинист в груба небрежност, довела до непредумишлено убийство, след като оставил приятелката си да загине от измръзване на около 50 метра от върха на най-високия австрийски връх Гросглокнер (3 798 м), пише Peoplе.

Жената, на 33 години, е открита мъртва през януари на основната гребенова линия на Централните Източни Алпи. Двойката тръгнала към върха по маршрута Студлграт на 18 януари. Видеозаписи от уеб камера в района показват как фенерите им се движат към върха, но около 20:50 ч. местно време те остават на 50 метра от върха.

Прокурорите посочват, че мъжът, който е по-опитен алпинист от приятелката си, се е отправил да търси помощ, но не е помогнал на жената да се завие или намери укритие. Температурата паднала под нулата, а вятърът достигал 72 км/ч.

„Обвиняемият е оставил приятелката си без защита, изтощена, хипотермична и дезориентирана, и тя е замръзнала до смърт“, заявяват прокурорите.

Към 2:00 ч. сутринта мъжът започнал да слиза сам от планината, оставяйки фенера на жената да угасне поради изчерпана батерия. Около 3:30 ч. той успял да се свърже със спасителните служби, но след това телефоният му отново бил на безшумен режим. Спасителите продължили търсенето през цялата нощ и открили жената мъртва около 10:00 ч.

Прокурорите отбелязват, че макар жената да не е имала опит с височинни зимни турове, обвиняемият е предприел експедицията с пълно знание за трудностите и отговорностите като водач. Той също е започнал похода два часа по-късно от планираното и не е носил достатъчно аварийно оборудване.

Делото срещу алпиниста ще започне през февруари. Ако бъде признат за виновен, той може да получи до три години затвор.