Нова тактика на фронта: пътища под мрежи за защита от дронове

Във войната в Украйна има импровизирани военни решения, които първоначално предизвикват изненада, дори подигравки, а след това и уважение. В конфликт, доминиран от дронове, управлявани от изкуствен интелект, хиперзвукови ракети, сателитно разузнаване и бомбардировки от стотици километри разстояние, нещо като рибарска мрежа може да бъде от решаващо значение. От февруари и двете армии използват мрежи от синтетични влакна, за да покрият десетки километри от пътищата, които служат като техни логистични маршрути. Мрежите се доказаха като ефективен ресурс за ограничаване на атаки с дронове, пише El Pais.

През 2022 г., първата година от войната, превъзходството на Украйна в използването на дронове беше неоспоримо. Руснаците трябваше да бъдат находчиви, за да се адаптират към ситуацията. Когато танкове, защитени с метални решетки, и превозни средства в клетки като от филм „Лудият Макс“ бяха видени за първи път на фронтовата линия, мнозина го приеха като шега, но защитаващата се армия бързо го повтори и днес това е нещо обичайно.

Руските сухопътни сили всъщност вече са започнали да тестват подобни защитни мерки за своите бронирани машини през ноември 2021 г., три месеца преди началото на инвазията, според доклади по това време на американските военни анализатори Роб Лий и Майкъл Кофман.

Трудно е да се определи кой пръв е използвал мрежи за защита на превозни средства и оръжия на бойното поле. Украинските артилерийски бригади вече инсталираха мрежи, за да предпазят оръдията си от бомби с дронове и изстрелваните от тях снаряди. Но руснаците първи започнаха да ги инсталират миналия февруари, за да защитят километри пътища: по-специално пътя, свързващ превзетия град Бахмут със съседната община Часив Яр в Донецка област.

Часов Яр е стратегически важно място за руското настъпление в Донецк. Неговото високо положение позволява на нахлуващите войски да се спуснат към Константиновка и потенциално да напреднат към Краматорск и Славянск.

Миналият април руските власти започнаха да инсталират мрежи в град Белгород, близо до границата и честа мишена на украински дронове.

Украйна държеше водеща роля във войната с дронове до тази година. Русия сега има предимство в безпилотните летателни апарати, както по брой, така и по технологии, до голяма степен защото копира украинските тактики. А кошмарът за Украйна е, че врагът успява да накаже логистичните линии на армията със систематични атаки по пътища до 30 километра от фронтовата линия.

Херсон

Ако има едно място, което разбира ползите и спецификата на мрежите, това е Херсон. Този град в Южна Украйна е разположен на фронтовата линия.

Два доклада на ООН от 2025 г. заключват, че Русия систематично и умишлено атакува невъоръжени цивилни. Именно в Херсон, по улиците и магистралите, мрежестите тунели се разполагат най-широко.

Олександър Толоконников, заместник-губернатор на Херсон, казва, че неговата област разполага със специализирани съоръжения за тестване на най-добрите материали за мрежи.

Гриф, кодовото име на ръководителя на отдела за изследвания и разработки на 7-ми армейски корпус, описва причината за ефективността му с по-технически термини:

„Мрежата не е твърда стена. Тя е еластична. При удар се разтяга, постепенно разсейвайки кинетичната енергия на дрона. Вместо мигновен удар (максимално претоварване) се получава лек спирачен ефект.“

Рибарски мрежи

Рибарските мрежи, поради своята издръжливост, са ценен актив. В Херсон те се използват за защита на гражданската инфраструктура. Доказателство за тяхната важност е приемът, който украинският президент Володимир Зеленски даде на 17 ноември за асоциация на френски рибари, доставящи стари риболовни принадлежности на Украйна. Подобни инициативи съществуват и в други европейски страни, като например Норвегия.

„Дроновете FPV промениха правилата за употреба, но както с всичко, винаги се появяват контрамерки“, обяснява Гриф.

Това означава, че и двете армии ще разработят техники, за да направят мрежите по-ефективни, но и за да ги преодолеят.