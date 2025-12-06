Орбан: Лидерите на ЕС започнаха да се готвят за война с Русия

Има решение за това

Лидерите на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) решиха да се подготвят за война с Русия. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан по време на реч на събитие в Кечкемет, съобщава MTI.

„Европейските лидери решиха, че Европа ще започне война. Официалната позиция е, че трябва да сме готови за това до 2030 г.“, каза той. „Има решение за това, то е записано и ще бъде обявено.”

Орбан подчерта, че унгарското правителство възнамерява да направи всичко необходимо, за да избегне пряка конфронтация между Европа и Русия.

Същевременно, добави Орбан, „сигналите за бедствие“, излъчвани от настоящото ръководство на ЕС, трябва да бъдат взети на сериозно.

Виктор Орбан подчерта, че войната в Украйна „не е далеч“ и е близо не само по географски причини, но и политически.