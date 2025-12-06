САЩ предложили на Полша 250 бронетранспортьора Stryker за 1 долар

Варшава обаче не бърза да приеме подаръка

САЩ са предложили на Полша да й продадат 250 бронетранспортьора Stryker за символичната сума от 1 долар, според информацияна специализираното издание Breaking Defense, което цитира полски медии.

Вашингтон е готов практически да подари техниката, която вече се намира в Европа, вместо да я върне в САЩ, заради свързаните с това разходи.

Генералният щаб на полските въоръжени сили е одобрил сделката, но Варшава е готова да приеме това изгодно предложение само след решаване на логистическите въпроси, свързани с усвояването на големия брой машини, заяви военният министър Владислав Камиш.

„След предварителен анализ се съгласихме военните да инспектират техническото им състояние и да оценят пригодността им за нашите въоръжени сили“, каза вицепремиерът и министър на националната отбрана на Полша.

Потенциалната „продажба“ вероятно ще се осъществи по програмата „Излишни отбранителни артикули“ ((Excess Defense Articles, EDA), по която Съединените щати често раздават излишно военно оборудване и доставки на своите съюзници и други държави.

Например, хиляди бронирани машини MRAP на американските военни, след края на войната в Ирак бяха раздадени по подобна схема. Всичко, което се изискваше, бе да се плати за поддръжка и логистиката.

Въпреки очевидната полза от подобен подарък, бронетранспортьорите са били активно използвани от американската армия и са в различно техническо състояние. Това означава, че ще трябва да бъдат обслужвани и ремонтирани почти веднага след доставката им, като резервните части ще трябва да бъдат закупени от производители в САЩ.

Освен това, полската армия в момента изпълнява програма за приемане на въоръжение на модерния колесен бронетранспортьор Borsuk, послко производство.