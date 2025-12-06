Унгария блокира резервния план на Еврокомисията за финансиране на Украйна

Унгария блокира емитирането на еврооблигации в подкрепа на Украйна, като по този начин лиши Европейския съюз от потенциален резервен вариант, в случай че Брюксел не успее да намери начин да използва замразените, основно в Белгия, руски активи за финансиране на заема от 165 милиарда евро за Киев, съобщи Politico, позовавайки се на европейски дипломатически източници.

Според изданието, Будапеща е отхвърлила идеята за емитиране на съвместни облигации, обезпечени с пари от седемгодишния бюджет на ЕС, само часове преди срещата между германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт де Вевер, които са обсъдили условията на заема.

Мерц заяви преди срещата, че възнамерява да използва тази възможност, за да убеди Де Вевер да постигне споразумение. „Приемам много сериозно опасенията и възраженията на белгийския премиер. Не искам да променя мнението му; искам да го убедя в правилността на пътя, който предлагаме“, каза канцлера.

Германия, както посочва изданието, предлага да покрие 25% от рисковете, свързани с използването на замразени руски активи, но белгийският премиер изисква по-широки гаранции от целия ЕС – до пълно обезщетение за потенциални загуби.

На 3 декември Европейската комисия представи два варианта за финансиране на Украйна: еврооблигации или заем, обезпечен с руски активи. Всеки механизъм, включващ дългови задължения от името на целия Съюз, обаче изисква единодушие. Позицията на Унгария значително усложнява ситуацията преди срещата на върха на лидерите на ЕС на 18 декември, подчертава Politico.