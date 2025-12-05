Европа ще шпионира наркотрафикантите от космоса, използвайки най-новите сателити и дронове

ЕС ще започне да използва спътници с висока резолюция и най-новата технология за дронове, за да се справи с наркотиците, пренасяни контрабандно през границите му, тъй като кокаинът и синтетичните наркотици заляха европейските столици, а блокът се бори с нарастващото насилие, свързано с трафика на наркотици, съобщава европейското издание на Politico.

„Що се отнася до незаконните наркотици, Европа достига кризисна точка“, заяви европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер в четвъртък, докато представяше новата стратегия на ЕС за борба с наркотиците и плана за действие срещу трафика на наркотици.

Те очертават действия за засилване на международното сътрудничество, спиране на вноса на незаконни наркотици, демонтиране на производствени обекти, ограничаване на вербуването на млади хора в престъпни мрежи и справяне с нарастващото насилие, свързано с наркотиците, което е взело столиците за заложници.

Тъй като бандитските мрежи се развиват и наркотрафикантите постоянно намират нови „вратички“ за внасяне на наркотиците си в Европа, ЕС и държавите ще работят с митническите органи, агенциите и частния сектор, за да наблюдават по-добре и да прекъсват маршрутите за трафик по суша, море или въздух.

Това включва използването на най-новите технологии и изкуствен интелект за откриване на наркотици, изпратени по пощата, наблюдение на авиацията и публикуване на предстоящата Стратегия на ЕС за сигурност на пристанищата.

Агенцията на ЕС за гранична сигурност Frontex ще получи „най-съвременни ресурси“, каза Брунер, включително сателити с висока резолюция и дронове.

„Наркотрафикантите използват най-новите технологии, което означава, че се нуждаем от иновации, за да ги победим“, каза Брунер. За да бъде в крак с времето, Европейската комисия създава Кампус за сигурност и иновации, който да стимулира научните изследвания и да тества най-съвременни технологии през 2026 г.

„Изпращаме ясно послание на наркобароните и техните организации: Европа отвръща на удара“, каза Брунер.

В допълнение към увеличения внос на незаконни наркотици, Европа се бори с нарастващото вътрешно производство на синтетични наркотици, като властите закриват до 500 лаборатории всяка година. За да се справи с това, Агенцията на Европейския съюз по наркотиците ще разработи европейска база данни за инциденти, свързани с производството на наркотици, и база данни за вещества в целия ЕС, която да помага на страните да идентифицират синтетични наркотици и прекурсори.

ЕС разглежда и съществуващите си закони, като оценява настоящите правила срещу организираната престъпност и съществуващото Рамково решение относно трафика на наркотици до 2026 г.

Новата европейска система за предупреждение за наркотици на EUDA , стартирана преди няколко седмици, ще помогне и за издаването на предупреждения за сериозни рискове, свързани с наркотиците, като например силно потентни синтетични наркотици; докато системата на ЕС за ранно предупреждение ще помогне за идентифицирането на нови вещества и бързото информиране на столиците.

Европа се бори с рязко увеличение на наличността на кокаин, синтетични стимуланти и мощни опиоиди, наред с все по-сложни мрежи за трафик и нарастващо насилие, свързано с наркотици, особено в Белгия и Нидерландия.

Количеството наркотици, конфискувани в ЕС, се е увеличило драстично между 2013 и 2023 г., заяви комисарят, като властите са конфискували 419 метрични тона кокаин през 2023 г. - шест пъти повече от предходното десетилетие.

Но не става въпрос само за наркотиците - незаконният трафик на наркотици е съпроводен с „кръвопролития, насилие, корупция и социални вреди“, каза Брунер.

Престъпните мрежи все по-често вербуват млади и уязвими хора, често използвайки платформи на социалните медии. За да се бори с това, ЕС ще стартира общоевропейска платформа, която да „спре въвличането на млади хора в трафика на наркотици“, свързвайки експерти от цяла Европа.

„Мисля, че това е ключово – да се ангажираме с младите хора на ранен етап, за да предотвратим навлизането им в употреба на наркотици“, каза Брунер.

Новата стратегия – и съпътстващият я план за действие – ще определят как Европа трябва да се справи с тази ескалираща криза от 2026 до 2030 г.

„Вече твърде много хора са загинали поради смърт, пристрастяване и насилие, причинени от трафиканти. Сега е моментът да обърнем хода на нещата“, добави той.