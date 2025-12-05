Гръцкият парламент одобри закупуването на ракетни системи от Израел

Още по темата: Гърция и Израел подписаха най-голямата си военна сделка 18.04.2021 11:38

Гърция заяви, че до 2036 г. ще похарчи около 28 милиарда евро

Гръцките законодатели одобриха в четвъртък късно вечерта закупуването на 36 ракетни артилерийски системи PULS от Израел за около 650 милиона евро (757,84 милиона долара), съобщиха за Reuters служители, запознати с въпроса.

Гърция заяви, че до 2036 г. ще похарчи около 28 милиарда евро (32,66 милиарда долара) за модернизиране на въоръжените си сили, след като излезе от дълговата криза от 2009-2018 г. и се опитва да се изравни с историческия си съперник Турция.

Служител, пожелал анонимност, потвърди за агенцията, че одобрението на парламента, добавяйки, че цената ще бъде около 650 до 700 милиона евро. Ройтерс съобщи през ноември, че Гърция води преговори с Израел за системите.

Гърция и Израел имат силни икономически и дипломатически връзки,

провеждат няколко съвместни учения през последните години и управляват център за въздушно обучение в южна Гърция.

Гърция също така води преговори с Израел за разработване на противовъздушна и противоракетна система на стойност три милиарда евро.

Системата PULS, произведена от израелската компания Elbit, има обхват до 300 км (190 мили) и ще спомогне за защитата на североизточната граница на Гърция с Турция и гръцките острови в Егейско море, заявиха официални лица. Сделката включва и производството на компоненти в Гърция.

Гърция и Турция, съюзници в НАТО, отдавна са в конфликт по въпроси като границите на континенталния шелф, енергийните ресурси, полетите над Егейско море и етнически разделената островна държава Кипър.