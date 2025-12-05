Новата германска ПВО система няма да е ефективна срещу ракетния комплекс „Орешник“

Разработена съвместно от Israel Aerospace Industries и Boeing, Arrow 3

Германските военновъздушни сили получиха първите си системи за противоракетна отбрана Arrow 3 от Израел, което ги прави първата чужда държава, която разположи противобалистичната система, пише Military Watch Magazine. Разработена съвместно от Israel Aerospace Industries и Boeing, Arrow 3 е проектирана за балистични ракети със среден обсег в космоса и е преминала обширни бойни тестове срещу три отделни кръга ирански ракетни атаки . Споразумението за 3,6 милиарда евро (3,9 милиарда долара) за закупуване на системите беше подписано през 2023 г., тъй като Германия увеличи поръчките си за оръжие след избухването на пълномащабна война между Русия и Украйна през февруари 2022 г. Главният изпълнителен директор на Israel Aerospace Industries Боаз Леви заяви, че Германия „е изразила интерес не само към Arrow 3, но и към предстоящата система за противовъздушна отбрана Arrow 4“, добавяйки, че очаква „още сделки и по-тясно сътрудничество в бъдеще“.

Въпреки че натрупването на военни сили на Германия е насочено предимно срещу Русия, се смята, че жизнеспособността на Arrow 3 за прихващане на руски ракетни атаки със среден обсег е ограничена. Русия започна производството на първата си постсъветска балистична ракета със среден обсег - „Орешник“, през лятото на 2025 г. Ракетата се очаква да има обсег от 4000 километра и носи множество независимо пренасочващи се бойни глави с хиперзвукови летателни апарати за многократно насочване. Използването на хиперзвукови планиращи апарати, които могат да маневрират и да се приближават до цели от неочаквани посоки, сериозно ограничава способността на традиционните системи за противовъздушна отбрана като Arrow 3 да ги прихващат.