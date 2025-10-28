Александър Лукашенко: Разполагането на „Орешник“ в Беларус е реакция на действията на Европа

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че разполагането на ракетния комплекс „Орешник“ в страната е ответна мярка на действията на европейските държави и не трябва да се разглежда като агресивна стъпка, съобщават руски медии. Той направи коментара си по време на Минската международна конференция по евразийската сигурност.

„Още един въпрос, който тормози някои политици, е разполагането на ракетния комплекс „Орешник“ в Беларус. Никаква агресивност, никакъв повод за упреци. Пет европейски държави вече заявиха, че ще разположат у себе си ракетни комплекси със среден обсег. Какво да ни се вменява?“ – каза Лукашенко.

Президентът подчерта, че разполагането на комплекса в Беларус е „нищо повече от ответна мярка на ескалацията в региона и на съвременните заплахи“.

„Нека от това се отдръпнем и разговорите за „Орешник“ да спрат. Но явно някои не искат“, добави той.