Шепа безродни и корумпирани, драпащи за власт неможачи, отново се опитват да яхнат протестите на хората

Според легендата, всичко, до което се докоснел цар Мидас, се превръщало в злато. Така и с нашия неолиберален елит, който, обаче, успява да превърне всичко, до което се докосне, във фекалии.

Сега, възможно е аз да съм рядко злопаметен човек, но някак си не мога да забравя, че всички каузи на розовия комсомол се оказаха тотално и жестоко дискредитирани. Да напомням ли всичките клети троцкистки мисии на градската десница (макар че по-коректно ще е „селската левица“) през последните десетина години?

- Когато въодушевено размахваха плюшени мечета и крещяха "Бежанци, добре сте дошли" и така подпомогнаха заливането на Европа с мюсюлмани, които пък превърнаха изнасилванията и наръгванията с нож в банално ежедневие и изстреляха криминалната статистика в космоса;

- Когато пуснаха фейк статистика, че "нивото на жертвите от терористични атаки в Европа не е високо и само кремълските подлоги вият като хиени за броя на жертвите на ислямисти" (здравейте, г-жо Белобрадова);

- Когато бяха „жесуи“ и "pray for" при всеки атентат, тоест - постоянно;

- Когато спряха да бъдат „жесуи“ и да сменят профилните си снимки през седмица, и посрещаха с пълен игнор всяка новина за терор в Европа;

- Когато нарекоха освобождаването на Алепо от Ислямска държава "злокобна трагедия" (здравейте отново, г-жо Белобрадова);

- Когато прегърнаха джендър идеологията и вдъхновено започнаха да прокарват идеята за 72 пола и смяна на пола на малки деца (докато им плащаха, разбира се - напоследък рязко спряха да се борят за каузата травестити да влизат в детски градини);

- Когато основаха безброй НПО и се превърнаха в бенефициенти на дебели грантове, които ги хрантутиха с години;

- Когато искаха Ердоганова Турция да пази българското небе;

- Когато нарекоха Брекзит "резултат от хибридна пропаганда" и така профанизираха реалните процеси в британското общество;

- Когато твърдяха, че Тръмп е руска марионетка, която пие урина от руски проститутки;

- Когато ликуваха заради превземането на властта в Сирия от главатаря на Ал Кайда;

- Когато фалшифицираха подписи, за да се докопат до властта;

- Когато влязоха във властта с претенцията за борба с мафията;

- Когато правеха „сглобки“, седяха в скута и пиха мазно кафе със същата тази мафия и политическа утайка;

- Когато писаха „Пеевски се промени към добро“, „Впечатлен съм от Пеевски“, „ДПС е част от мнозинството“;

- Когато техни компании и свързани лица са оказаха получатели на финансиране за стотици милиони;

- Когато обявиха своите професионални л@йномети за „разследващи журналисти“, които „случайно“ спечелиха 600 000 евро държавна пара за личните си проекти;

- Които, ако не беше дошъл Тръмп на власт, щяха да продължават безнаказано да колят и бесят, и да прокарват болните, покварени и извратени идеи на неолибералната доктрина. Срещу огромни грантове, разбира се.

Как па един от тях не си каза "Мама му стара, всичките ми каузи до този момент се оказаха тотално дискредитирани. Да, аз съм престъпно прост. Дали пък да не спра да бъда чак толкова истеричен и нагъл".

Къде ти. Сега ни замазват очите с евтини сценки, в които десетина пъргави депутати възхитено снимат с телефони как лидерът им се прави на бабаит и предизвиква Шиши, в чийто скут се беше надупил доскоро.

И ние трябва да преглътнем цялата тая бутафория и отново да подкрепим една шепа безродни, некадърни, корумпирани, нагли, но драпащи за власт неможачи, които за пореден път опитват да яхнат протестите на хората, докато гласуват с Ново Начало и Герб.

Ма те паметник трябва да вдигнат на Шиши и Тиквата, че ако не бяха те, всичката тази слуз щеше отдавна да изтече в клозета.

Айде у лево.