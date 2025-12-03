НАПРЕЖЕНИЕ! Пряк сблъсък между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски (ВИДЕО)

От "Да, България" публикуваха видео в социалните мрежи, на което депутатът от ДБ Ивайло Мирчев е гневен и иска обяснение от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод негови думи, които той нарече като обидни.

По-рано в кулоарите на парламента Пеевски направи остър коментар. "Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", посочи той.

"Да излиза Пеевски", извика съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Радослав Ревански, който им отвори заяви, че не е вътре, но председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев му отговори.

"Тук му е НСО-то значи е тук. Стига сте лъгали", продължи Асен Василев.

Впоследствие вратата беше затворена, а няколко секунди по-късно Пеевски се появи в кулоарите. Мирчев опита да го спре, като хвана ръката му, а лидерът на ДПС я дръпна рязко, което предизвика остра реакция от депутата от ПП-ДБ, който започна да крещи "защо лъжеш, че съм се навеждал, хората казаха да изчезваш". Същевременно Мирчев беше удържан от охранител от НСО и от депутата Йордан Цонев.

Председателят на "ДПС-Ново Начало" също публикува видео от случилото се. В коментар Пеевски написа:

"Иво Мирчев в амок - кривото лице на страха и хистерията! Няма да стане! Ние казваме “не на омразата”!"

