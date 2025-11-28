Словесен сблъсък между Бойко Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев (ВИДЕО)

В кулоарите на парламента се стигна до словесен сблъсък между лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев заради проектобюджета за 2026 г. Това се случи, след като финансовият министър Теменужка Петкова съобщи, че тристранният диалог е възстановен и следващата седмица започват разговори с бизнеса и синдикатите.

Бойко Борисов закачи Мирчев с думите: „Ела, нали искаш да ми мачкаш ухото?“ – реплика към по-ранно изказване на съпредседателя на ДБ.

„Пеевски ви дърпа ушите, не аз“, отвърна Мирчев, като попита дали бюджетът е оттеглен.

„Не сте го оттеглили“, включи се Асен Василев. „Няма да го изтеглим“, заяви Борисов, като уточни, че във вторник ще се проведе ключова среща с тристранните партньори. Ако се постигне съгласие, ще бъде свикана нова бюджетна комисия и всички промени ще бъдат внесени в пленарната зала.

Асен Василев настоя за яснота по тригодишната прогноза, вече съгласувана с ЕКОФИН, и предупреди, че повторно съгласуване не е възможно. Той запита какво ще бъде преразпределението – 40 или 45% от БВП – и дали ще се повишават осигуровките.

„Дали ще се вдигат или не – ще стане ясно във вторник, когато тристранката представи исканията си. В сряда в парламента ще ви съобщим“, каза Борисов.