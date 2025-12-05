Пишат нова формула за сметките за парно

В Германия делът на сградната инсталация е 30 или 50 на сто

Определят парите за отопление на база потреблението от миналата година

Всеки показател във формулата трябва да бъде ясен

Сметките за парно за ноември ще бъдат прогнозни и ще бъдат определени на база потреблението през същия месец на миналата година. Причината за това е, че съдът отмени формулата за определяне на дела на сградната инсталация в цената на парното. Това стана ясно по време на конференция за топлофикациите в страната, организиран от Български енергиен и минен форум.

Въпреки че формулата за сградната инсталация беше отменена от съда, в Наредбата за топлоснабдяването има правила за определяне на размера на месечните сметки за парно, обясни Иван Маринов, шеф на дирекция “Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации” в Министерство на енергетиката. Наредбата дава възможност на етажната собственост да определи дела на сградната инсталация в общото потребление на топлоенергия в сградата в диапазона от 20 до 40 на сто. В блоковете, където няма такова решение на етажната собственост, хората ще получат прогнозни сметки за парно на база потреблението от миналата година, дори да са на реален месечен отчет. Сградната инсталация е дължима и трябва да се разпредели, обясни Иван Маринов.

В решението на Върховния административен съд, с което беше отменена формулата за дела на сградната инсталация, няма заключения за грешна формула или за грешни параметри, които влизат във формулата, каза Иван Маринов. Формулата беше отменена от съда заради допуснати процесуални нарушения. Има и решение на Съда на ЕС, в което се казва, че формулата за сградната инсталация не е достатъчно прозрачна за крайните клиенти. Според Съда на ЕС всички параметри във формулата трябва да са ясно определени и проверими, така че потребителите да могат да решават дали да намалят потреблението си на парно или не. Според докладчика по делото разходите за отопление трябва да бъдат разделени в две групи. В първата група трябва да влизат разходи, които зависят от индивидуалното потребление на абоната, тоест клиентът може да влияе върху потреблението. А във втората група трябва да влизат фиксирани разходи, върху които клиентът не може да влияе, като например сградната инсталация - вертикални щрангове и тръби в мазетата.

Нашата роля е да направим формулата за сградната инсталация, така че всички параметри да са ясни, обясни Иван Маринов. В Германия делът на сградната инсталация е 30 или 50 на сто и собственикът на сградата може да избере един от тези два варианта, обясни по време на форума Маркус Вайдлинг, главен изпълнителен директор на фирмата за измерване на енергия WE Data Europe. За дела на сградната инсталация в Германия няма значение дали зимата е по-студена или по-топла. Ако делът на сградната инсталация се изчислява точно и честно нещата стават много сложни, допълни Маркус Вайдлинг. В Германия действа принципът на собственост и на отговорност и собствениците имат отговорност да плащат за общите части в сградата.

Българският съд стопира прилагането на формулата за определяне на сградната инсталация защото е нарушена процедурата за приемането на наредбата за топлоснабдяването. Има изискване при приемането на нормативни актове в страната да бъде подготвян анализ за очакваното въздействие. Но в близо 90% от случаите това е една бланкетна форма. В случая съдът се е произнесъл, че обосновката в наредбата е била твърде бланкетна. Съдът не е отменил самата същност на формулата. Затова в Министерство на енергетиката работят по нова формула за определяне на дела на сградната инсталация, в която всички параметри да са ясни за потребителите. Целта е сметките за парно да бъдат точни, всеки да плаща за това, което е употребил.



Правят фонд, чрез който ще санират блокове

Всички топломери трябва да бъдат с дистанционен отчет

Трябва да изпълним директива за енергийна ефективност

Топломерите ще трябва да позволяват дистанционен отчет от 1 януари 2027 г.

До 1 януари 2027 г. всички топломери трябва да бъдат с дистанционен отчет, стана ясно по време на конференцията, организирана от Български енергиен и минен форум. Вече в законодателството е записано, че дотогава всички водомери за топла вода трябва да бъдат с дистанционен отчет. Предстои да бъде записано в законите такова изискване и за топломерите. За водомерите за студена вода няма изискване на ЕС да бъдат с дистанционен отчет, но е добре при смяна на водомера хората също да слагат такива, които позволяват засичане на потреблението дистанционно. В момента 70 на сто от топломерите в страната са с дистанционен отчет, както и 50 на сто от водомерите за топла вода.

В парламента е внесено законодателно предложение за създаване на Национален декарботизационен фонд, каза по време на форума Ива Петрова, зам.-министър на енергетиката. Пари от фонда ще бъдат използвани за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Тя обясни, че министерството работи по прилагане в българското законодателство на директива на ЕС за енергийната ефективност. Като има два възможни подхода, от които трябва да бъде направен избор. При първия трябва да бъдат поставени цели за използване на енергия от възобновяеми източници при отоплението на сградите, а при втория подход да бъдат поставени лимити за парникови газове за единица енергия за отопление или охлаждане. Предвидени са средства за подпомагане на енергийни общности, включително за енергия за отопление и за охлаждане, а не само за производство на електрическа енергия.

Директивата за енергийна ефективност може да бъде изпълнена, ако има стимули за крайните клиенти да инвестират в системи за топлинна енергия от възобновяеми източници, стана ясно по време на форума.

Топлинните счетоводители са против хартиените фактури

Искат преминаване към ежемесечен отчет

30 млн. лв. плащат гражданите на София

Договорите за дялово разпределение се сключват между топлофикациите и топлинните счетоводители, а потребителите имат само задължението да плащат.

Домакинствата с парно задължително да преминат към ежемесечен отчет на потреблението, поиска Милена Стоянова, управител на топлинния счетоводител “Техем”. Така клиентите ще плащат за реалното потребление, а не на база потреблението през миналата година и да чакат изравнителни сметки. За целта обаче трябва да бъдат направени и законодателни промени.

Топлофикациите в Плевен, Русе, Пловдив и Варна и сега са на месечен отчет. Но в София това може да бъде направено с решение на етажната собственост, но често съседите не взимат такива решения. Топлинният счетоводител иска да бъде отменено и задължението да дават хартиени фактури за сметките за парно, както други комунални компании спряха да дават хартиени фактури.

По време на форума Мая Манолова от “Изправи се. БГ” обясни, че договорите за дялово разпределение се сключват между топлофикациите и топлинните счетоводители, а потребителите имат само задължението да плащат договорената между тях цена. Цената за топлинните счетоводители веднъж беше увеличена с 30%, а след това с още 20%, заяви Мая Манолова. 30 млн. лв. събират от гражданите за топлинните счетоводители само в София, допълни тя.

Необходима е подмяна на тръбите

60% от топлопреносната мрежа е на над 30 години

Под риск е топлоподаването в квартал “Изток”

Голяма част от тръбите от топлопреносната мрежа в страната са на над 30 години, което и причина за чести аварии.



Мрежите за разпределение на топлинната енергия навсякъде в страната са зле, каза Иван Маринов, шеф на дирекция “Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации” в Министерство на енергетиката. Всяка есен министерството прави проверки в цялата страна. Над 55-60 на сто от топлопреносната мрежа в България е на над 30 години. Няма как да разчитаме, че тези тръби в земята ще може да бъдат ползвани още 30 години, необходима е ускорената им подмяна, каза Иван Маринов.

Той обясни, че за първа година топлоснабдяването в столичния квартал “Изток” е под въпрос. Всяка авария в този район може да означава прекъсване на топлоснабдяването. Пробивите в тръбите за топлоподаване са толкова много, че може да се стигне до лавина от пробиви и невъзможност на “Топлофикация София” да се справи с авариите. В същото време дълговете на “Топлофикация София” към “Булгаргаз” са 1,3 млрд. лв.

Във Враца над 90% от топлопреносната мрежа е на над 30 години. Няма как да разчитаме дълго време на тези топлопроводи, каза Иван Маринов. Топлофикациите в страната инвестират в източници на топлоенергия, което повишава приходите им, но са необходими и инвестиции в мрежата.

България е единствената държава, в която е позволено в топлофицирана сграда човек да махне радиаторите си за парно, обясниха експерти по време на форума. Шефовете на топлофикациите във Варна и Пловдив обясниха, че при строителството на нови жилищни сгради се опитват да ги присъединят към топлопреносната мрежа, но не винаги успяват. При строителството на сграда те може да осигурят достъп до топлопреносната мрежа, но след това етажната собственост решава дали да ползват парно или не.