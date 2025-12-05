Гърция, България и Румъния подписаха споразумение за коридора Егейско-Черно море

Централна роля в тази нова рамка принадлежи на оста Солун-Александруполис-Букурещ

Споразумението между Гърция, България и Румъния за вертикалния коридор Егейско-Черно море, стратегическа железопътна и пътна ос, която ще свърже трите страни през Александруполис, беше подписано в Брюксел, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Споразумението беше подписано от европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас, заместник-министъра на инфраструктурата и транспорта Константинос Киранакис, българския вицепремиер и министър на транспорта Гроздан Караджов и румънския заместник-министър на транспорта Йонут-Кристиан Севойу, отбелязвайки укрепването на трансграничното сътрудничество и стартирането на проект с голямо геополитическо и икономическо значение за региона.

„Меморандумът има за цел да превърне географското местоположение в съществено стратегическо предимство и да хармонизира планирането, графиците и финансирането“, каза Цицикостас, подчертавайки в речта си ключовата роля на вертикалния коридор Егейско-Черно море в европейската транспортна мрежа.

Както той каза, централна роля в тази нова рамка принадлежи на оста Солун-Александруполис-Букурещ, която „ще представлява една от най-важните стратегически артерии в Европа“, с критично значение както за свързаността, така и за военната мобилност на ЕС и НАТО.