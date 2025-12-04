Водата с цена на два етажа

Ще плащаме повече при използване е над 20 куб. метра на човек

Да отпадне плащането на “такса водомер” предлагат депутати от управляващото мнозинство

Трябва да засичат броя на хората в домакинствата

Цените на водата за домакинствата да бъдат определени на два етажа – при по-малко и по-голямо потребление. Това гласят промени, внесени в Народното събрание от депутати от управляващото мнозинство – ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН, между първо и второ четене на проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията. Идеята е да има две цени на водата – при потребление до 20 куб. метра на месец на потребител и при потребление над 20 куб. метра.

Идеята е хората, които потребяват по-малко вода, да плащат стандартната тарифа, определяна от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). А битовите потребители, които поливат с водата, използват я за миене на колата или пълнят басейн в имота си да плащат по-висока цена. Предложението цените на водата да бъдат различни в зависимост от потреблението покрива няколко основни цели, пише в мотивите на депутатите. Това са намаляване на потреблението, социална защита на най-бедните, промяна на културата на потреблението и не на последно място справяне с водните кризи. Рамковата директива на ЕС за водите въвежда изискване за прилагане на политики за възстановяване на разходите на ВиК компаниите и стимули за ефективност. Чрез въвеждането на две цени абонатите, които потребяват повече, ще плащат по-висока цена. С това ще бъде изпълнено изискването цените за водоснабдяване да покриват пълните разходи за предоставяне на услугата. Въвеждането на две цени на водата ще подпомогне финансовата устойчивост на ВиК операторите, пише в мотивите на депутатите.

Допълнително с оглед на климатичните промени и все още осезаемият проблем с недостига на вода в световен план се създава икономически натиск за постигане на ефективност и пестене на наличните ресурси, заявяват вносителите на предложението.

Предложеният праг за цената на водата от 20 куб. на месец на потребител е достатъчен за покриване на основните нужди на домакинствата – за къпане, миене и пране. Единственият проблем е, че домакинствата ще трябва да декларират колко човека има в имота, за да е ясно какво количество вода с по-ниска цена могат да потребяват.

В момента е предвидено от началото на следващата година размерът на такса смет за домакинствата да може да бъде определян на база брой ползватели на имота. Но общините трудно могат да получат достоверни данни за броя на хората в един имот и затова и през следващата година повечето общини ще събират такса смет по досегашните правила – на база данъчната оценка на имотите. С предложените от депутатите промени за водата, ако в едно домакинство се роди дете, родителите ще трябва веднага да подават данни във ВиК компанията, че потребителите в домакинството вече са повече и съответно да могат да ползват по-голямо количество вода на по-ниската цена. Проблем ще има и за наемателите. През един месец в конкретен апартамент може да има само един наемател и съответно той да ползва до 20 куб. метра вода на по-ниската цена. Но през следващия месец, ако в жилището се нанесе четиричленно семейство потреблението на вода ще нарасна значително. Ако семейството не иска да мине над прага от 20 кубика и не иска да плаща повече за вода, ще трябва да подава данни на ВиК компанията, че в имота живеят повече хора. Съвсем различен е въпросът как ще бъде осъществяван контролът колко човека действително живеят в даден имот – дали там живеят например 10 човека, както казва собственикът, или има само двама човека, които поливат цветята в двора си.

Положителното в предложението на депутатите е, че отпада въвеждането на „такса водомер”, както предвиждаше законопроектът, подготвен от правителството и внесен в парламента. Според проекта на Министерски съвет всички битови абонати трябваше да плащат за вода без значение дали потребяват или не. Според предложението на депутатите, цената на водата ще бъде определяна само на база потребление, тоест на база количество кубични метри изразходвана вода.

Министър и омбудсман призоваха да няма увеличение от 1 януари

Фронт срещу планираното поскъпване на водата

Предложението на КЕВР за поскъпване на водата не беше одобрено нито от министъра на регионалното развитие Иван Иванов, нито от председателят на регионалната комисия към парламента Николай Нанков, нито от омбудсмана Велислава Делчева.

КЕВР взима окончателното решение

Оформя се фронт срещу подготвеното от КЕВР поскъпване на водата от 1 януари 2026 г., когато страната ни влиза и в еврозоната. Преди няколко дни министърът на регионалното развитие Иван Иванов и председателят на регионалната комисия към парламента Николай Нанков поискаха ВиК операторите да не повишават цената на водата.

“Излезе информация от последните решения на КЕВР, че от нова година се предлага повишаване на цената на услугата на някои от ВиК операторите. Моят призив към тях и ВиК холдинга е тази опция да не се прилага”, заяви министър Иван Иванов. Същият призив отправи и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков, като подчерта, че МРРБ е безсилно да влияе на общински ВиК дружества, които не са част от ВиК холдинга и според публичната информация от КЕВР искат най-голямото увеличение - близо 12% в Сапарева баня и 11,2% в Троян.

Омбудсманът Велислава Делчева също настоя регулаторът да преосмисли планираното поскъпването на водата от 1 януари 2026 г. Няма подобрение в качеството, но цените на водата трайно растат - това е недопустимо, заяви омбудсманът. Но крайното решение за цената на водата взима КЕВР и формално правителството не може да влияе на решението на регулатора. Предложените от КЕВР промени в цените на водата са в много широки граници - от намаление с 16,5 на сто, до повишение с 13,2%. Но в повечето градове водата ще поскъпне. Най-голямо поскъпване на водата в Кърджали предлага КЕВР. През 2026 г. цената на водата в града ще бъде 5,17 лв. за кубик, или 2,64 евро, което е увеличение с 13,2 на сто. Голямо поскъпване е планирано и в Благоевград, където водата ще струва 3,61 лв. за кубик, или 1,85 евро. Това е увеличение с 11,7 на сто. За София КЕВР предлага цената на водата да нарасне от сегашните 3,69 лв. за кубик до над 4 лв., което е увеличение с 9,3 на сто. Планираното поскъпване на водата в София е значително над инфлацията.

Не е ясно дали ще важи само ако е негодна за пиене

Плащаме по-малко при лошо качество

Ако водата не отговаря на наредбата за качеството на питейната вода, домакинствата да плащат по-малки сметки, предлагат депутати.

Ще напишат наредба за отстъпките

Домакинствата ще получават отстъпки от сметките за вода при влошено качество на доставяната до тях вода, гласят предложения на депутатите от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН, направени между първо и второ четене на проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията.

Начинът на ценообразуването ще бъди разписан в специална наредба, гласят предложените промени. В нея ще трябва да бъде дефиниран механизъм за компенсиране на потребителите, когато доставената вода не отговаря на изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Проблемът с качеството на водата засяга десетки хиляди потребители в цялата страна. От чешмата тече кафява вода, а след това домакинствата трябва да плащат като за чиста питейна вода. Въпросът е дали отстъпка от цената на водата ще има само при положение, че е негодна за пиене или дори и при влошаване на цвета и мириса. В наредбата към проекта на закон ще трябва да бъде уточнено и при каква продължителност на влошеното качество на водата хората ще получават намаление на сметката – дали водата трябва да е с влошено качество в продължение на няколко дни поред или ще бъде достатъчно и няколко часа да тече мътна вода, например след като е направен ремонт на водопроводната мрежа и мръсната вода трябва да се изтече.



Въвеждат глоби за доставчиците на вода

Създават условия за доброволно участие във ВиК дружества

Ще бъдат въведени глоби за ВиК операторите.

Отпада делението по области

За целите на изграждането, стопанисването и поддържането на ВиК системите и за предоставянето на ВиК услугите територията на страната се разделя на обособени територии, гласят предложенията на депутати от управляващото мнозинство преди второ четене на проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията. Депутатите предлагат границите на тези територии да се променят в зависимост от присъединяването или отпадането на общини от тях.

Във варианта на закон, подготвен от правителството, се предвиждаше обособените територии за управление на ВиК мрежите да съвпадат с административните области в страната. Именно срещу това изискване бяха насочени голяма част от критиките към законопроекта. Причината е, че има много общини, които не искат да се обединяват в по-големи асоциации за управление на водата и ВиК дружества. В момента цената на водата в някои общини е по-ниска, но при обединение в по-голямо ВиК дружество всички абонати в областта ще трябва да плащат еднакви цени на водата, което би довело до поскъпване за много семейства.

С други предложение на депутатите въвеждат редица санкции за ВиК компаниите. Например на ВиК оператор, който не изпълнява общите условия за предоставяне на ВиК услуги ще се налага санкция в размер от 1000 лв. до 2500 лв. А на член от ръководството на ВиК оператор, който е допуснал извършването на нарушението, ще налагат глоба от 500 лв. до 1000 лв.

