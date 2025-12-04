Гръцките фермери продължават блокадите на магистрали и гранични пунктове

Допълнителни блокади се образуваха на граничните пунктове със Северна Македония и България

Фермерите в цяла Гърция продължават и в четвъртък блокадите на основните магистрали и разширявайки митингите от Тесалия до Македония, Тракия, Епир и западните региони, като броят на тракторите по пътищата продължаваше да нараства, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Най-сериозните прекъсвания остават в засегнатата от наводненията Тесалия, където магистралата Атина-Солун и E65 остават до голяма степен затворени за редовен трафик. Напрежението ескалира в крайбрежния град Киато, където полицията използва сълзотворен газ, след като фермерите се опитаха да блокират магистралата Олимпия Одос.

В Централна Македония фермерите държат затворени южните платна на магистралата Солун-Атина в Малгара от 1 декември, като периодично блокират и северните платна. Допълнителни блокади се образуваха на граничните пунктове със Северна Македония и България, включително в Евзони и Промахонас, където фермерите обмислят затягане на ограниченията за международния товарен транспорт.

Една от най-големите блокади остана в Никая, близо до Лариса, където се събраха стотици трактори. Фермерите там планират да поддържат натиска до неделя, преди да засилят протестите следващата седмица с възможни митинги и затваряне на пътища.

В западната част на Гърция се появиха нови блокади по магистралата Патра-Пиргос и се очаква демонстрациите да се засилят в следващите дни.

Обсъжда се затваряне на границите

В Промахонас фермерите се срещат, за да решат кога и за колко време ще затворят граничния пункт. Мнозина са за затварянето му за няколко часа за камиони, превозващи селскостопански продукти, докато други твърдят, че затварянето трябва да важи за всички превозни средства.

На граничния пункт Евзони на границата със Северна Македония фермерите временно вдигнаха блокадата в сряда вечерта, но продължават да работят с ограничен капацитет. Те позволяват преминаването на камиони, превозващи гръцки продукти, и на спешни превозни средства, докато всеки ден пристигат все повече трактори и оборудване.

Фермерите изискват просрочени субсидии и компенсационни плащания, по-ниски производствени разходи и по-голяма подкрепа за животновъдите, засегнати от неотдавнашната епидемия от вариола, която унищожи стада овце и кози.