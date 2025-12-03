Северна Македония отдавна е прокси-държава на "руския свят", заяви Стево Пендаровски

Северна Македония отдавна е държава-прокси на "руския свят", смята президентът на страната в периода 2019-2024 г. Стево Пендаровски.

В интервю за сайта "Цивил медия", Пендаровски казва, че в последните 7-8 години страната не е просто държава, която е цвл на пропагандни новини и хибридни заплахи. „Ако дефинираме ролята на нашата страна в този канал, който започва от Москва и чрез регионални проксита се разширява, ние сме един от подизпълнителите на основния регионален подизпълнител на "руския свят". В Северна Македония има сериозни политически структури, които смятат, че ключовите ценности, пропагандирани от идеологията, наречена "руски свят", са по-добри за нас от ключовите ценности на евроатлантическия алианс и НАТО”, казва Пендаровски.

Според него „сръбският свят“ функционира като регионална платформа за разпространение на руския политически наратив, влиянието на Белград върху Северна Македония идва не отвън, а отвътре - от "политици, партии, медийни центрове и мощни групи по интереси".

"Нашите политически групи, не всички, разбира се, самите те искат да бъдат част от този свят“, казва Пендаровски в интервюто, добавяйки, че в правителството на Северна Македония има вицепремиер - Иван Стоилкович, който „не крие, че работи в интересите на този свят и е изрично против ЕС и НАТО”.

В отговор от управляващата в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ заявиха, че самият Пендаровски е бил президент в „период, в който предполагаемото проруско и просръбско влияние в страната се е увеличило”.

"Като ВМРО-ДПМНЕ ние категорично подкрепяме Украйна и осъждаме руското нахлуване в Украйна, а това се потвърждава и от увеличения бюджет тази година за помощ за Украйна”, се казва в реакцията на управляващата партия.