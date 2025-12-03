Хиляда войници от украинските въоръжени сили са обкръжени близо до Покровск

Измъкнете ни оттук или ни снабдете с провизии
Драматичен призив за помощ от Мирноград, съседния град на Покровск, който Русия превзе в понеделник след 14 месеца тежки сражения. Тук повече от 1000 украински войници продължават да защитават упорито руините на града, който някога е имал 41 000 жители.
Но с превземането на Покровск ситуацията за членовете на общо пет украински бригади в Мирноград отново се влоши, пише Bild.
„Честно казано, положението е критично. Логистиката се осъществява изцяло чрез дронове и наземни роботизирани комплекси. Дори доставката на храна е проблемна.“
Според войника, пожелал анонимност, активистите от групата „DeepState“ са описали ситуацията реалистично. Според тях Русия е прекъснала почти напълно наземната логистика за украинските войници в Мирноград.
„Наскоро нашите пилоти се опитаха да извършат ротация, но се озоваха в близки сражения с руснаците и трябваше да се оттеглят обратно в Мирноград“, каза войникът.
Войникът, който твърди, че говори от името на повече от 1000 военнослужещи от Украйна в и около Мирноград, каза още пред изданието:
„Много подразделения бяха преместени в региона. И би било добре, ако едно от тези подразделения, най-добре цяла бригада, контролираше този проклет маршрут за снабдяване.“
Според войника, защитниците на Мирноград могат само да наблюдават руснаците, но не могат да се борят с тях поради липса на средства.