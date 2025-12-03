Ръст на цените: говеждото месо в Гърция става по-скъпо

Още по темата: Цените на месото в Гърция продължават да се покачват 12.11.2025 14:37

Вносът намалява, вътрешното предлагане е ограничено

Цените на месото в Гърция се повишават преди празниците, като цената на говеждото месо бързо се приближава до 20 евро на килограм, тъй като предлагането се свива, а данъците остават високи, пише To Vima. Източници от пазара предупреждават, че потребителите ще имат затруднения да намерят говеждо, агнешко или козе месо в коледните промоции, като най-достъпните варианти ще останат пилешкото и свинското месо.

Вносът на говеждо месо от европейските страни продължава да намалява, което води до повишаване на цените. Средната цена вече е достигнала 16–17 евро на килограм, а представители на бранша очакват тя скоро да достигне 20 евро. Макар че все още има налични малки количества говеждо месо, отгледано в страната, то е дори по-скъпо от вносното, но потребителското търсене на местно месо продължава да надвишава предлагането.

Агнешкото месо също е дефицитно.

Според представители на пазара почти цялото агнешко месо, което се продава в Гърция, е внесено от Румъния, което подчертава ограничената наличност на местни животни. Очаква се дисбалансът да стане още по-видим по време на Великден 2026 г., когато се прогнозира, че недостигът на агнешко и козе месо ще доведе до скок в цените, освен ако правителството не разреши допълнителен внос – опция, която може да предизвика негативна реакция от страна на животновъдите.

Засега потреблението се запазва стабилно въпреки нарастващите разходи. Източници обаче предупреждават, че не е ясно дали търсенето ще остане стабилно, ако цените продължат да растат с настоящото темпо.

Един от факторите, които допринасят за високите цени на говеждото месо в Гърция, е повишената данък добавена стойност (ДДС). С 13% ДДС ставката за говеждо месо в Гърция е сред най-високите в Европа. Сравнимите ставки в съседните страни от ЕС са значително по-ниски – 4% в Италия, 10% в Испания, 6% в Португалия и 5% в Кипър. Обединеното кралство прилага 0% ДДС върху говеждото месо. Пазарните анализатори твърдят, че високият ДДС в Гърция е основен фактор за увеличаващата се ценова разлика.

Въпреки многократните призиви от страна на хранителната промишленост за намаляване на ДДС по време на последните инфлационни вълни, правителството последователно отказва да коригира данъчната ставка. Длъжностните лица твърдят, че потребителите все още имат алтернативни възможности, по-специално по-евтини източници на протеини като пилешко или свинско месо.

С настъпването на празничния сезон и очакваните по-нататъшни увеличения, натискът върху бюджетите на домакинствата се засилва, което прави месото един от най-ясните индикатори за по-широкото свиване на разходите за живот в страната.