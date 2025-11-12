Търговците също така предупреждават за потенциален недостиг през следващите месеци

Цените на месото в Гърция продължават да се покачват преди Коледа, като експертите предупреждават за по-нататъшно увеличение, тъй като нарастващото търсене и вносът водят до по-високи разходи, което прави празничните трапези значително по-скъпи тази година, съобщава To Vima.

Потребителите в Гърция се готвят за ново рязко покачване на цените на месото тази Коледа, тъй като продължаващите увеличения не показват признаци на забавяне. Пазарните анализатори предупреждават, че ако не се вземат мерки, месото може да се превърне в луксозен артикул за много домакинства по време на празничния сезон.

Според експерти от индустрията цените непрекъснато се покачват през цялата година и се очаква да достигнат пик през декември, водени от нарастващите разходи за внос и високото търсене. Гърция силно зависи от вноса на месо, особено говеждо, където около 80% от доставките идват от чужбина, което прави местните цени уязвими към колебанията на международния пазар.

Телешкото месо може да достигне 20 евро за килограм до декември

Само преди година говеждото месо се продаваше за 12-13 евро за килограм, но настоящите цени варират между 15 и 17 евро, като прогнозите сочат, че до Коледа може да достигне 20 евро за килограм. Някои пазарни експерти предупреждават, че цените могат да се повишат още повече, ако разходите за внос продължат да се увеличават или ако предлагането се свие допълнително.

Цените на овчето и козето месо също се покачват

Ситуацията е също толкова тревожна за агнешкото и козето месо, традиционни основни продукти от гръцките празнични ястия. Епидемии от овча шарка нарушиха производството и рязко повишиха цените. В много месарници агнешките котлети сега се продават за 10,50–12,50 евро за килограм, в сравнение с 9–10 евро през лятото, докато цената на цялото агнешко или козе месо се е покачила до 16 евро за килограм, в сравнение с 14 евро преди епидемията.

Опасения относно предлагането и достъпността

Търговците също така предупреждават за потенциален недостиг през следващите месеци, ако търсенето продължи да нараства по-бързо от предлагането. В комбинация с продължаващата инфлация, увеличенията рискуват да натоварят домакинските бюджети през това, което традиционно е едно от най-празничните - и фокусирани върху храната - периоди от годината в Гърция.