Официално: Европейската прокуратура повдигна обвинения на Могерини

Вчера бяха извършени обиски в Европейската служба за външна дейност в Брюксел

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и още двама души бяха официално обвинени в измами, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна, съобщи Европейската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Могерини и двамата други обвиняеми са задържани вчера в рамките на разследване за финансови злоупотреби, свързани с програми за обучение на младши дипломати в ЕС. По време на разследването те остават на свобода, тъй като прокуратурата прецени, че няма риск да се укрият.

Сред другите обвиняеми са високопоставен служител на Европейската комисия и старши член на ръководството на престижния Колеж на Европа в Брюж.

Вчера бяха извършени обиски в Европейската служба за външна дейност в Брюксел, в Колежа на Европа и в домовете на заподозрените.

Федерика Могерини е ръководила външната политика на ЕС в периода 2014–2019 г., а от 2020 г. е ректор на Колежа на Европа. Европейската прокуратура подчерта, че всички обвиняеми се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните белгийски съдилища.