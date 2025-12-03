Фон дер Лайен: Днес е исторически ден за ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че настъпва зората на нова ера на пълна енергийна независимост от Русия. Коментарът ѝ последва след приетото тази нощ предварително споразумение за постепенно прекратяване на вноса на руски газ в ЕС през следващите месеци.

По нейните думи до началото на войната в Украйна ЕС е внасял от Русия горива на стойност 12 милиарда евро месечно, като този дял вече е намален до 1,5 млрд. евро.

"Това все още е твърде много, стремим се към нулеви доставки. Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", посочи Фон дер Лайен.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че решението е „добро за Европа и за Украйна, лошо за Русия“.

„Руският президент превърна енергията в оръжие, изнудва държавите от ЕС и използва приходите от горива, за да финансира войната“, посочи той.

Йоргенсен добави, че Европейската комисия ще предложи законопроект за пълно прекратяване и на вноса на руски петрол най-късно до 2027 година.

„Днес казваме ‘Никога повече’ и избираме ново бъдеще на енергийна сигурност – с енергия, произведена от нас“, подчерта еврокомисарят.