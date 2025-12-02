Зеленски призова за край на войната

Володимир Зеленски призова за "прекратяване на войната", а не само за примирие. Според него ключът към това ще бъде резултатът от разговорите в Москва между Русия и американската делегация, ръководена от специалния пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.

Преди разговорите руският президент Владимир Путин заяви, че Европа иска война с Русия, а Русия е готова. Според него европейците предлагат „абсолютно неприемливи“ условия за мир и саботират усилията на Вашингтон за прекратяване на конфликта.

Според високопоставен източник на „Франс прес“, след срещите в Москва украинска делегация може още утре да разговаря със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, вероятно в Брюксел. Окончателна яснота още няма.

От Ирландия, където е на посещение, Зеленски заяви, че е готов да се срещне с президента Тръмп веднага след разговорите в Москва. Най-спорните точки, по думите му, остават въпросите за териториите и замразените руски активи в Европа.

„Това са пари, които не са в Украйна, а в Европа. Решението трябва да е общо“, подчерта той.