Русия засилва атаките с ново поколение дронове Shahed срещу Украйна

Geran-2, създаден по модела на Shahed-136

Новите високоскоростни атакуващи дронове на Русия все по-често се появяват на бойното поле, но украинците заявиха, че вече са унищожили някои от тях с евтини прехватчи.

Серхий Стерненко, лидер на доброволческа организация, специализирана в даряването на дронове на украински части, заяви в неделя, че Sting — местно произведен прехватчик дрон — успешно е унищожил няколко реактивни атакуващи дронове.

Това съобщение е още един знак за това, че Украйна търси начини да се бори с нарастващата заплаха от реактивни удари, на фона на опасенията, че новите руски дронове са прекалено бързи, за да бъдат надеждно унищожени с евтини средства.

В неделя Генералният щаб на Украйна заяви в описание на месечния брифинг за официални лица, че Русия вече е разположила 138 от новите безпилотни летателни системи.

Представител на компанията заяви пред Business Insider, че не може да сподели допълнителна информация за прехватването или модификациите на дрона.

Този дрон с турбореактивен двигател е Geran-3, руската версия на иранското дългообхватни оръжие Shahed-238. С приблизителна максимална скорост от 230 мили в час, Geran-3 лети много по-бързо от своя предшественик с пропелер, който Кремъл използваше през последната година, за да нанесе тежки удари на Украйна.

Geran-2, създаден по модела на Shahed-136, лети със скорост около 115 мили в час и в момента е в основата на бомбардировъчната стратегия на Москва.

Русия редовно натрупва тези масово произвеждани дронове, за да ги изпраща в големи вълни през границата, съчетавайки ги със стотици примамки, за да преодолее украинската противовъздушна отбрана. Официални представители на Киев заявиха, че Geran-2 може да струва едва 20 000 долара всеки.

Предизвикателство за новите прехващачи

В отговор на това украинците разработват прехващащи дронове, или малки дронове с изглед от първо лице, модифицирани да летят с висока скорост, като евтин начин за противодействие на Geran-2.

Войната възражда основната борба на Украйна в отбраната срещу такива мащабни въздушни атаки: цената. Страната вече е с ограничени ресурси и не може да си позволи да използва традиционни скъпи ракети, за да сваля евтини руски дронове.

В последния брифинг на Генералния щаб се посочва, че Украйна е унищожила по-голямата част от 138-те Geran-3, използвани от Русия напоследък, но не е ясно с какви средства.

Висши украински служители заявиха пред Джейк Епщайн от Business Insider миналия месец, че Русия експериментира с Geran-3, за да тества и проучи отбранителните сили на Украйна.

Geran-3 е значително по-модернизиран от Geran-2, от който Русия произвежда хиляди бройки всеки месец, с по-нови функции като сателитна навигационна система, която подобрява устойчивостта на електронната война.