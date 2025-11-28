Стратегическа промяна: Русия залага на дронове за многократна употреба

Тези дронове могат да включват по-усъвършенствани технологии за сензори и обработка

Въпреки потенциалните мирни преговори, Русия и Украйна остават в жестока изтощителна война. Такива войни обикновено са в полза на страната, която е в състояние да поддържа постоянен поток от ключови оръжия към фронта. За Русия и Украйна тези ключови оръжия са дроновете. По-специално, еднопосочните атакуващи дронове се използват широко от двете страни за създаване на „зони на унищожение”, които в момента оформят бойното поле. Въпреки това, най-новите руски дронове изглежда се отдалечават от модела на еднопосочната атака, като се фокусират все повече върху многократно използваемите дронове за офанзивни и дефанзивни операции. Тази промяна е необходима, като се има предвид високото търсене на дронове и предизвикателствата пред руската верига за доставки, пише Forbes.

Офанзивни многократно използваеми дронове

В началото на войната Русия разчиташе предимно на разузнавателни дронове с фиксирани крила, като Orlan 10, които изпълняваха традиционна поддържаща роля в артилерийското наблюдение и разузнаване. С напредването на конфликта Русия възприе стратегията на Украйна за разгръщане на голям брой малки, маневрени дронове от типа FPV, базирани на търговски платформи. Ниската цена на тези дронове ги правеше идеални за еднократна употреба, като им позволяваше да летят директно към целите си и да се взривят при удара. Оттогава Русия продължава да подобрява своя дронов флот, интегрирайки по-добра оптика, данни с по-голям обхват, усъвършенствана електроника, по-голяма автономност и по-голям капацитет на полезния товар. Както за Русия, така и за Украйна, тези дронове са се превърнали в най-смъртоносното оръжие на бойното поле, способно да унищожава бронирани превозни средства, артилерия и пехотни позиции.

Русия също така съобщи за оперативни полеви тестове на Bulldog-13, по-малък многократно използваем квадрокоптер. Въпреки че подробностите остават ограничени, докладите сочат, че той има полезен товар от 4 килограма, което го прави по-малък от „Нощната вещица“. Той включва усъвършенствани системи за сензори и контрол, проектирани да издържат на украинските смущения, и може да бъде надграден, за да изпреварва развиващите се контрамерки.

Квадрокоптерът разполага с модулни полезни товари,

които му позволяват да пренася различни ударни пакети. Важно е, че тези доклади подчертават, че дронът е предназначен за многократна употреба.

С многократно използваеми системи като Night Witch и Bulldog 13, руските сили разполагат с по-гъвкава и способна класа ударни дронове. Тези дронове могат да включват по-усъвършенствани технологии за сензори и обработка, отколкото би било възможно при моделите за еднократна употреба. Те са проектирани и за адаптивност, което позволява ъпгрейди, които ги поддържат ефективни при променящи се условия на бойното поле. Тази гъвкавост значително подобрява ефективността на бойното поле и използването на ресурсите. Тези предимства обаче са съпътствани от предизвикателства, тъй като необходимостта дроновете да се връщат в базата ефективно намалява продължителността на тяхната експлоатация наполовина.

Отбранителни многократно използваеми дронове

Междувременно Русия все по-често използва еднократни прехващащи дронове за защита срещу украинските дронове. Тези системи работят автономно или полуавтономно, за да откриват, проследяват и прехващат украински самолети, обикновено като се блъскат в тях и се взривяват. Руските прехващащи дронове сега работят заедно с други мерки за противодействие на дронове, включително електронна война и системи за противовъздушна отбрана, за да защитят руските позиции.

През последните няколко месеца многократно използваеми руски прехващащи дронове се появяват в многобройни видеоклипове, публикувани от руската армия и споделени в социалните медии. В един видеоклип дрон успешно прехваща украински дрон, като хвърля върху него консерва с яхния, вероятно иновация на бойното поле от страна на войник, който се опитва да използва платформата повторно. Друг видеоклип показва по-усъвършенствана концепция, в която руски прехващач носи заредена пръчка, която изпраща електрически импулс към няколко украински дрона, повреждайки ги и принуждавайки ги да се разбият. И в двата случая дронът прехватчик изглежда остава невредим и може да бъде използван повторно за друга мисия.

Нарастващата нужда от многократно използваеми дронове

Преминаването на Русия към многократно използваеми дронове се дължи както на натиска от страна на предлагането, така и на търсенето на по-усъвършенствани платформи. От страна на търсенето руските сили се нуждаят от дронове с усъвършенствани сензори, автономно вземане на решения и навигация, устойчива на смущения, за да противодействат на все по-ефективната отбрана на Украйна. Тези способности изискват скъпи сензори и процесори, които се губят при всяка еднопосочна атака. Поддържането на потока от такива високотехнологични дронове би изисквало стабилно снабдяване с компоненти, което Русия не е в състояние да поддържа.

От страна на предлагането, западните санкции са ограничили рязко достъпа на Русия до усъвършенстваната електроника, необходима за сензорите и процесорите. Страната сега разчита в голяма степен на вноса, особено от Китай.

Междувременно украинските удари по руските производствени съоръжения за дронове са нарушили вътрешното производство. Тези фактори затрудняват производството на големи количества дронове за еднократна употреба, необходими по 1000-километровата фронтова линия. Стремежът към многократно използваеми дронове е следователно практическа и икономическа необходимост.