Системата може да унищожи до 16 вражески цели с един изстрел

Разполагащ зенитно-ракетен комплекс (ЗРК) „Тор-М2“ унищожи разузнавателен дрон „Шука“, принадлежащ на украинските въоръжени сили, прикриващ настъплението на групировката войски „Център“ в посока Красноармейска. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Разпоредба на зенитно-ракетния комплекс „Тор-М2“ от мотострелково подразделение на групировката войски „Център“, прикривайки настъплението на войските в посока Червената армия, унищожи разузнавателен дрон на украинските въоръжени сили“, съобщиха от ведомството.

Те съобщиха, че екипажът, докато е наблюдавал непрекъснато въздушното пространство, своевременно е засекал приближаването на дрон на украинските въоръжени сили на разстояние над 8 км и височина приблизително 1,7 км. Целта е била открита от радара на системата, проследена и унищожена от ракета земя-въздух.

Министерството отбеляза, че модерното радарно оборудване на Тор-М2 позволява откриване и поразяване на въздушни цели с висока точност. Системата може да унищожи до 16 вражески цели с един изстрел.