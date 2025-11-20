Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова се обърна днес към украинците на украински език и призова тези, които са били насилствено мобилизирани, да дезертират от армията, предават руски медии.

В интервю за руската агенция тя заяви, че мобилизацията в Украйна се извършва не за да се изградят или укрепят отбранителните способности, а, както тя се изрази, за да се "изпълни заповедта за убиване на украински граждани“.

"Вече дадох съвет на тези, които са насилствено мобилизирани в Украйна: Наистина, бягайте, момчета“, апелира Захарова.