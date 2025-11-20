Кои данъци са най-вредни за икономиката

Ако искаме да пълним хазната, не трябва да облагаме плодовете на производството и труда

Практически всички проучвания на ефекта от различните механизми за данъчно облагане върху икономическия ръст са единодушни:

Най-вредни за икономиката са данъците върху приходите и/или печалбите на компаниите и физическите лица.

Най-слабо негативно въздействие имат данъците върху потреблението (ДДС) и особено върху собствеността - земя, сгради, автомобили и т. н. Обясненията са много прости и логични - няма да ги описвам.

Какво прави българската държава с бюджет 2026? Вдига сериозно данъчната тежест върху активния капитал и труда на хората (вкл. осигуровките, които реално представляват част от нея), тоест възможно най-лошото за икономиката. Пред развитието на българската икономика има множество пречки, но една от тях за мен е особено голяма и видима. Всъщност смятам, че дължим относителната бедност на страната си най-много на нея:

Българинът спестява като държи парите си под дюшека, в банка или най-често ги забива в тухли, вместо да ги инвестира в активната и произвеждаща икономика. Това е абсолютно непродуктивно поведение с вековни традиции, което държавата продължава да насърчава с политики като новия бюджет.

Ако искаме да пълним хазната, не трябва да облагаме плодовете на производството и труда, а непродуктивната собственост, която само поглъща ресурс, но не създава никаква добавена стойност.

Изобщо не коментирам разходната част на бюджета, която очевидно има много потенциал за орязване...