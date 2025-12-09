Не, не са били "избити 110 милиона индианеца в САЩ". Един особено нишов въпрос, но ми се набива на очи при всяко споменаване на темата из българския Фейсбук.

Това твърдение, и то точно с това число - 110 милиона, го чета буквално от години, всеки път някой го изръсва, като се споменат САЩ по някаква причина. Нямам идея откъде е тръгнало.

На територията на днешните САЩ и Канада заедно взети живеят между 3.8 и 8 милиона индианци при първия контакт с европейците, според минималните и максималните теории за популацията. Повечето учени възприемат междинна бройка от около 5 милиона. Ограниченото земеделие, климатът и животът на ловци-събирачи на голям брой от племената просто не позволява по-голяма бройка.

Повечето от тези около 5 млн. индианци не са убити във войни с белите или в планиран геноцид, а от шарката, срещу която нямат имунитет. Множество племена са покосени от шарката дори преди да срещнат въобще белите, тъй като тя се разпространява като горски пожар през другите племена от изток на запад.

Към 2025-та популацията им е вече възстановена до значително над бройката, от преди пристигането на европейците. Тоест днес живеят повече индианци в САЩ, отколкото са живели някога там въобще. Особено бързо расте след ВСВ в следствие на модерната медицина и срива в детската смъртност, както се случва генерално с всички народи по света. Расте бързо и през последните 10 години, обаче, защото раждаемостта им е сред най-високите от тази на всички демографски групи в САЩ в момента.

Ако трябва да предполагам, масово повтаряната фраза "110 милиона индианци, избити в САЩ" идва от максималната, теоретична бройка за всички индианци, общо, на двата американски континента. Тя е 100 милиона, като по-реалистичните данни се опират на между 50 и 60 млн индианци за цяла Америка, северна и южна.

От тези 50-60 млн души малко над половината са живели в централна Америка (предимно днешно Мексико), концентрирани в цивилизацията на Маите и по-късната империя на Ацтеките. Над 20 млн. са живели в днешно Перу, където е цивилизацията на Инките, и едва около 5 млн в цяла Северна Америка над Мексико, тоест днешните САЩ и Канада.

Всеки отнет невинен живот е грях и нито един не бива да бъда оправдаван, но не знам откъде навлезе в България тази измислица със 110-те милиона индианци, избити в САЩ. Дори, когато се обсъждат трагедии, фактите имат значение и разлика от над 22 ПЪТИ напълно профанизира самата тема.