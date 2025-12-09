И във Великобритания започва данъчно облагане на пенсиите

Така е и в много страни в ЕС

Тези, които имат собствени пенсионни спестявания, ще плащат данък не само върху частния си доход, но и върху облагаемата част от държавния си доход

Няма единен стандарт в ЕС. Всяка държава определя праг

Финансовият министър Рейчъл Рийвс направи важна актуализация по отношение на държавните пенсии. Тя потвърди, че пенсионерите, чийто доход е единствено държавна пенсия, няма да е необходимо да плащат данък върху доходите си до края на мандата на този парламент.

Това е в отговор на опасенията, че размерът на пълната нова държавна пенсия, която от април ще бъде съвсем малко под прага за плащане на основен данък, се очаква да го надхвърли през 2027/28 г.

Важно е също да се отбележи, че в бюджетните документи се посочва, че ситуацията се отнася за тези, които получават само държавна пенсия „без увеличения“. Това се отнася за пенсионерите, които са се пенсионирали по основната държавна пенсионна система и получават и добавки, известни като допълнителна държавна пенсия (известна също като втора държавна пенсия), което ги е довело до данъчно облагане. Вероятно е да няма промяна за тази група, която ще продължи да плаща данъци.

Рейчъл Рийвс обяви, че хората, които разчитат единствено на държавната пенсия за доходите си, няма да плащат данъци в този парламент - ход за защита на милионите пенсионери, чиято държавна пенсия ще стане облагаема от април 2027 г. благодарение на комбинацията от тройната гаранция за заключване и замразените данъчни прагове. Е, за да се защитят някои от тях.

Всъщност, при тази двустепенна данъчна система, само 1 паунд от частния доход може да им струва 58 паунда през първата година от въвеждането ù, като до 2029 г. цената ще се увеличи до 188 паунда.

Ето и една допълнителна справка:

1. Повечето държави в ЕС облагат пенсиите като доход, но има различия:

Германия - пенсиите се облагат прогресивно, като част от тях е освободена, но облагаемата база расте с годините. Пенсии от чужбина също се декларират, освен ако има спогодба за избягване на двойно облагане (например с България).

Франция, Италия, Испания - пенсиите са облагаеми доходи, но има необлагаем минимум и данъчни облекчения за възрастни хора.

Скандинавските страни (Дания, Швеция, Финландия) - пенсиите се облагат като обикновен доход, с високи ставки, но с щедри социални облекчения.

Източна Европа (България, Румъния, Полша) - пенсиите обикновено са освободени от данък до определен праг (в България - до 100% от пенсията, ако е от държавното осигуряване).

2. Минимален размер за облагане

Франция - минимална пенсия около 733 евро, но облагането зависи от общия доход.

Гърция - национална минимална пенсия 413 евро, но облагането е по общия данъчен режим.

Финландия - минимална пенсия 976 евро.

Германия и Дания - няма фиксирана минимална пенсия, но облагането започва при доход над необлагаемия минимум (около 10 908 евро годишно в Германия).

България - пенсиите от държавното осигуряване са необлагаеми, но допълнителни доходи се облагат.

3. Има ли „таван“ на държавните пенсии?

Да, в някои страни има лимит.

Гърция - максималната пенсия е ограничена до 12 национални пенсии (около 4 965 евро месечно.

Испания - има таван на пенсията около 3 600 евро месечно.

Франция и Италия - няма официален таван, но пенсията зависи от осигурителния доход и е ограничена индиректно.

Германия, Дания, Нидерландия - няма фиксиран таван, но размерът е ограничен от максималните осигурителни вноски.

Много е вероятно в бъдеще и в България да се помисли за данъчно облагане на брутни доходи (пенсия над определен размер + заплата + други доходи), особено за младежите-пенсионери.

