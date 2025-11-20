Украйна удари две руски рафинерии, избухна пожар (ВИДЕО)

В същото време над 400 000 украински потребители останаха без ток

Украинската армия нанесе удари по две руски рафинерии в Рязанска област и Краснодарския край, предаде Ройтерс. Генералният щаб съобщи, че ударът по Рязанската рафинерия е предизвикал пожар близо до второстепенни съоръжения, а това е втори удар по предприятието за последните дни.

Командирът на украинските войски за използване на дронове Роберт Бровди добави, че Илската рафинерия в Краснодарския край също е била поразена през същата нощ.

