Башар Рахал: Не! Не е по-тихо. Не е по-чисто! Става все по-зле!

Писна ми да се боря с количката и абсурдните тротоари, потънали в боклук. Улицата, на която живея не е ремонтирана изцяло от близо 50 г. Всичко е потънало в боклук, кал, шума, но иначе улицата ми е вече "Синя зона"! Та се чудя къде отиват тези пари от тази "Синя зона"? Това написа актьорът Башар Рахал в гневен пост в социалните мрежи.

"Трамваите сутрин в 5.00ч между Гешов и Пирогов развиват 90км. и са по-шумни от всякога. Но уж се направи ремонт на цялото трасе, за да бъде всичко "по-тихо". Не! Не е по-тихо. Не е по-чисто! Не е по-оправено. Става все по-зле. Та се чудя, кога??? Абсурдно е да искаш чист въздух в един от най- замърсените градове в Европа и да слагаш цена за паркинг на електрически автомобили. Къде е стимула, да си смениш колата и да замърсяваш по-малко?? Наистина не разбирам!!", пише още той.