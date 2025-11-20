Не обезличавайте контраразузнаването!

На ДАНС не трябва да се възлагат задачи, които са извън нейната компетентност

Очевидно е въпрос от икономически характер и ако има съмнения, то трябва да бъде сигнализирана специализираната служба при МВР - икономическата полиция

Политик е най-сложната, трудна и отговорна професия. Затова първото и най-важно изискване към него е да бъде професионално доказан. На второ място - да има сериозни познания в сферата на международните отношения, историята, икономиката. Широката ерудиция и култура са също качества, които политикът трябва да притежава.

Посредственото ниво на българската политическа прослойка е факт, известен на европейската общественост от десетилетия. Сред нея има персони, които не познават родната ни история, а други не са запознати дори с функциите, които изпълняват някои държавни органи, включително и тези на специалните служби.

Само преди дни българската общественост стана свидетел на видима управленска неграмотност. Включването на ДАНС в разрешаването на казуса „Лукойл“. Функциите на тази организация са строго фиксирани. Тя може да се намесва във всяка стопанска структура, когато е застрашено нейното функциониране от извършване на саботажни, диверсионни действия или при данни за икономически шпионаж. Такава заплаха за функционирането на рафинерията към този момент не съществува. Проблемът с „Лукойл“ се свежда до промяна на собствеността му, за да бъдат избегнати санкциите на Вашингтон. Очевидно това е въпрос от икономически характер и ако има съмнения за извършване на някои нерегламентирани и в нарушение на закона действия, то трябва да бъде сигнализирана специализираната служба при МВР - икономическата полиция, която всъщност разполага с едни от най-добре подготвените икономически експерти. А ако наистина при промяна на статута на собствеността на „Лукойл“ е застрашена националната сигурност на държавата, то икономическата полиция е достатъчно опитна и отговорна да сигнализира висшето държавно ръководство.

Като дългогодишен дипломат и ръководител на консулската служба при МВнР, поддържаща служебни контакти с ръководителите на всички специални служби, бих посъветвал представителите на властващите институции - правителство и Народно събрание да се въздържат от прекалено използване на българското контраразузнаване, възлагайки му несвойствени за него задачи. Сложната международна обстановка, сблъскващите се интереси на местно и регионално ниво, сериозно активизиране на чужди разузнавателни служби на държави извън ЕС, налагат вниманието на ДАНС да бъде насочено именно в сферата, която е призвана да наблюдава и реагира. А примерите, изискващи незабавна намеса на контраразузнаването, са не един или два като:

- Разполага ли с информация висшето ръководство на държавата какви недвижими имоти се изкупуват в България, техните мащаби, кои са купувачите и кои държави стоят зад тези мащабни сделки?

- Какви са мащабите на влияние на външни сили и особено ролята и мястото на техните разузнавателни служби? Кой финансира непозволени от българското законодателство антибългарски политически организации?

- Преди няколко месеца в печата излезе информация, че при посещението си в България американският президент Бил Клинтън е поискал от българския си колега Петър Стоянов България да има готовност да приеме 200 - 300 хиляди евреи от Ивицата Газа. Това искане очевидно е в духа на „научната“ теза, застъпена от години в израелските университети, че българските земи са едни от изконните древни еврейски места. Какъв е отговорът на българския президент П. Стоянов българската общественост не знае. В същото време се наблюдава един много интересен процес - самолети от Израел стоварват пътниците си в България и се връщат празни и то не по време на туристически сезон. Известен ли е този факт на българското правителство? И ако е известен кой е разрешил на граждани извън ЕС да се заселват трайно в България?

Разбира се тези примери са само малка част от огромните ангажименти пред ДАНС. А това означава, че не трябва да ù се възлагат задачи, които са извън нейната компетентност.

Опитите за злоупотреба с тази служба не са от вчера. По време на т. нар. „възродителен процес“ висши държавни фактори правят опит да включат в този безумен акт Второ главно управление (контраразузнаването). На това остро се противопоставя ръководителят на службата генерал Георги Яначков, който лично убеждава Тодор Живков в крайната нецелесъобразност от използването на контраразузнаването за изпълнение на напълно несвойствена за него дейност.

Наред с очевидно недостатъчната компетентност на властимащите по отношение задачите и функциите на специалните служби, наблюдава се твърде често едно тревожно явление - постоянен стремеж да бъдат използвани за лични или групово партийни интереси. А това обяснява особено силната заинтересованост на партийни фактори да налагат свои протежета за ръководители на тези служби. Очевидно с твърдото намерение да продължават да властват в държавата, както през последните 36 години, без да се съобразяват с нейния ред и законност.