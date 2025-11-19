Режат права на пътници при полети

Плащаме задължително за малък куфар като ръчен багаж

Предлагат обезщетение само при закъснение на полета над 4 часа

Сега ни плащат при 3 часа забавяне

Да бъдат ограничени правата на пътниците при полети, предлага Европейската комисия с промени в регламент на ЕС за обезщетяване при отказ за достъп до борда, отмяна или голямо закъснение на полета. Предложенията на Брюксел бяха представени на конференция за правата на пътниците с въздушен превоз, организирана от Европейския потребителски център в България.

Самолетните компании да дължат обезщетение при закъснение на полет на разстояние до 3500 км над 4 часа и на полет над 3500 км над 6 часа, предлага Европейската комисия. В момента обезщетение се дължи при закъснение над 3 часа. При приемане на промяната, 60% от пътниците, които в момента имат право на обезщетение за закъснял полет, ще изгубят правото си да получат пари от авиокомпанията. Предложенията на Брюксел са в процес на триалог - между Европейската комисия, Европейския парламент (ЕП) и Съвета на ЕС. Представители на Европейския парламент казват, че това е червена линия, с която няма да се съгласят и държат обезщетенията да останат при 3 часа закъснение, обясни Елисавета Димитрова от ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”. От ЕК търсят някакви компромисни варианти, които да намерят подкрепа.

Ако полетът закъснява, но пътниците вече са в самолета, да имат право на безплатна вода и да бъде включен климатикът, предлага ЕК. Ако закъснението стане над 3 часа, пътниците ще бъдат сваляни на терминала. Ако авиокомпанията дължи обезщетение на пътника за закъснени, да го изпаща в срок до 14 дни, предлага ЕК.

Ако полет бъде отменен и пътникът намери сам друг вариант да излети и да стигне до крайната дестинация, авиокомпанията да покрива разходите му, но само до 400% от цената на билета, платена първоначално от пътника, предлага ЕК. Това също ограничава правата на пътниците. Ако има извънредни ситуации и на пътниците се налага да чакат няколко дни за полет, авиокомпанията да плаща само за три нощувки, предлага още ЕК. Идеята е, ако пътниците трябва да чакат повече, сами да плащат за нощувките си.

Друго предложение на Брюксел е свързано с багажа на пътниците. Идеята е всички пътници в самолета да имат право на малки лични вещи и на ръчен багаж, който да бъде включен в цената на билета. Тоест да няма допълнителна такса за този багаж. Освен това идеята е размерите на ръчния багаж, който могат да качват пътниците на борда на самолета, да бъде един и същи за всички авиокомпании.

В момента нискотарифни авиокомпании взимат отделна такса за ръчния багаж, а отделно пътникът може да плати и за по-голям куфар. Промяната само на пръв поглед е добра за пътниците, защото за ръчния багаж няма да плащат отделно. Но това е само привидно. В момента нискотарифните авиокомпании дават възможност на хората да пътуват с една раница на гърба си при изключително конкурентни цени. А който иска и ръчен куфар плаща допълнително. Тъй като голяма част от пътниците имат и куфар авиокомпанията постига определена средна цена на самолетния билет за всеки полет. Ако ръчният багаж бъде включен в цената, авиокомпанията няма да има възможност да предлага по-ниски цени на хора без куфар и ще продава всички билети на по-високата сегашна тарифа за хора с багаж. Така гъвкавостта на нискотарифните авиокомпании и на пътниците ще бъде намалена. Сега например, ако пътуват трима души, всеки от тях може да вземе по една раница и отделно да платят само за един малък куфар като ръчен багаж. С промените и тримата ще трябва да плащат за куфар в ръчния багаж, дори само един да им е достатъчен. Нискотарифните авиокомпании пък ще изгубят конкурентно предимство пред останалите авиокомпании. Така като цяло възможностите на хората да пътуват ще бъдат ограничени.

Друго предложение на ЕК е при неявяване на пътник, ако полетът е с прекачване или билетът е двупосочен, пътникът да запази правото си да ползва билета за останалата част от пътуването. Например, ако пътник закъснее за полета, но има двупосочен билет и ще лети наобратно след 5 дни, да може да хване друг полет на отиване, а за връщането да ползва купения по-рано билет.

Европейската комисия предлага авиокомпаниите да не могат да откажат на хора с увреждания да ги качат на борда на самолета, защото има повече продадени билети от броя на седалките. Освен това, ако помощно средство на човек с увреждания бъде счупено, авиокомпанията ще трябва да му предостави друго за ползване.

Ръчен багаж до 10 кг включен в цената

Без таван на цената, ако пътник сам намери алтернативен полет

Искат да изплащат парите за 7 дни

Не трябва да има таван за покриване на разходи от страна на авиокомпания, ако човек сам търси алтернативен вариант за придвижване при отменен полет.

Ако полет бъде отменен и пътник намери сам алтернативен вариант да излети, авиокомпанията трябва да възстанови разходите му без таван на цената, смятат от Европейската потребителска асоциация. Позицията на асоциацията беше представена от Йоана Стоянова, юристконсулт на българската асоциация “Активни потребители”.

От ЕК предлагат авиокомпаниите да възстановяват разходи до 400% от цената на билета, платен от пътника. Но в много случаи така авиокомпанията няма да покрие действителните разходи на пътника. Ако човек купи няколко месеца предварително самолетен билет от нискотарифна авиокомпания, цената е доста ниска. Но ако полетът в последния момент бъде отменен, човекът ще трябва да плати много по-скъпо за самолетен билет, няколко часа или дори минути преди самия полет с друга авиокомпания.

От Европейската потребителска асоциация настояват, ако пътници имат право на обезщетение за закъснял полет, да им бъдат изпращани автоматично попълнени формуляри, с които те просто да се съгласят, а изплащането на парите да става в срок до 7 дни. Сега само 38% от хората, които покриват условията за получаване на обезщетение от авиокомпанията, претендират за него. Сред причините за това е, че трудно намират формуляра, който трябва да попълнят, а и самото попълване ги затруднява.

От асоциацията настояват и за повече права на националните потребителски асоциации и за възможност за извънсъдебно решаване на спорове, което да бъде задължително за авиокомпаниите. Сега има случаи в Нидерландия да започва извънсъдебно решение на спор. То е толкова бавно, че изтича срокът за внасяне на иск в съда, и накрая авиокомпанията не плаща нищо.

Пътниците да имат право на ръчен багаж до 10 кг, който да е включен в цената и да не плащат за него допълнително, искат още от Европейската потребителска асоциация.

Лъжат, че пистата е била наводнена

Авиокомпании не обработват жалби, опитват да не плащат

Не дават пълна информацията

Авиокомпании понякога неоснователно отказват плащането на обезщетение и се стига до жалба в съда.

Има случаи, при които спорове между авиокомпании и пътници стигат до съд, обясни Ивайло Данаилов, изпълнителен директор на SkyRefund. Например полет закъснява 7 часа и авиокомпанията трябва да плати обезщетение. Но от авиокомпанията обяснява, че е имало извънредна ситуация, защото пистата е била наводнена. Но се оказват, че това не е така, пистата не е била наводнена. В случая решението на съда е в полза на пътниците.

Има случаи авиокомпании да отказват плащане на обезщетение, без да дават информация на какво основание отказват да платят. Често качеството на обработка на жалбите не е добро, защото се извършва от колцентрове извън самата авиокомпания. Понякога жалби дори не получават входящ номер.

В друг конкретен случаи авиокомпания отказва изплащане на обезщетение, като посочва, че причина за отменен полет е тежък трафик. Но авиокомпанията не може да докаже, че наистина трафикът е бил тежък и това не е позволило извършване на полета. Целта ни не е много жалби да стигат до съд, а да има диалог с авиокомпаниите, заяви Ивайло Данаилов.

Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център в България:

Внимавайте какво подписвате на летището

Правете снимки, ако нарушават правата ви

Внимавайте какво подписвате на летищата, предупреди Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център в България. Има случаи хора да се прибират уморени със закъснял полет и на летището някой им предлага да ги представлява пред авиокомпанията за получаване на обезщетение. Но след като след време пътникът не получи нищо, се обръща за съдействие към Европейския потребителски център и се оказва, че дори не знае кой е упълномощил да го представлява.

Хората трябва да бъдат внимателни на кого дават лични данни. Дори авиокомпания да плати на човек, който действа от името на пътник с право на обезщетение, няма гаранция, че парите ще стигнат до пътника.

Най-често жалбите на пътници са за закъснели полети. Често има и проблеми с багажа. Например куфарът е 41 см, а не 40 см, но пътникът отказва да плати 75 евро за по-голям багаж. Затова е добре преди полета пътниците да премерят багажа си и да пълнят куфара, така че да отговаря на изискванията на авиокомпанията. Ако пътниците са сигурни, че нарушават правата им, е добре да направят снимки или дори видеоклип на случващото се на летището. Така по-лесно може да бъдат защитени правата им.

Има случаи и на недопускане на пътник на борда на самолет, защото продадените билети са повече от седалките. В тези случаи от авиокомпанията обикновено търсят доброволец, който да се откаже да пътува, като му предлагат различни бонуси. Ако някой се съгласи на такъв вариант, взима бонусите, но не може да търси обезщетение от авиокомпанията, за това, че не се е качил на самолета.